Tareas de limpieza en la pedanía de Castellar. Jesús Signes

Valencia tiene en marcha el 84% de las medidas contra la dana propuestas por los expertos en la comisión del Ayuntamiento

Catalá ha hecho un balance de la gestión de su Gobierno tras la tragedia del 29 de octubre y anuncia el estudio de una ciclovía que una Horno de Alcedo con Turianova

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:16

Valencia sigue trabajando para mejorar su resiliencia ante nuevas emergencias mientras se recupera de la dana del pasado 29 de octubre. La alcaldesa de Valencia, ... María José Catalá, ha asegurado durante el debate sobre el estado de la ciudad que Valencia ya ha ejecutado o iniciado el 84% de las medidas propuestas por los expertos en la comisión del Ayuntamiento que investigó los sucesos acaecidos aquel trágico día de octubre del año pasado.

