Valencia tiene en marcha el 84% de las medidas contra la dana propuestas por los expertos en la comisión del Ayuntamiento

Valencia sigue trabajando para mejorar su resiliencia ante nuevas emergencias mientras se recupera de la dana del pasado 29 de octubre. La alcaldesa de Valencia, ... María José Catalá, ha asegurado durante el debate sobre el estado de la ciudad que Valencia ya ha ejecutado o iniciado el 84% de las medidas propuestas por los expertos en la comisión del Ayuntamiento que investigó los sucesos acaecidos aquel trágico día de octubre del año pasado.

La alcaldesa de Valencia ha iniciado su discurso acerca del debate de la ciudad acordándose de las tres pedanías afectadas por la riada del curso pasado. A este respecto, Catalá ha incidido que la recuperación de la ciudad ha sido uno de los pilares fundamentales de su acción durante el curso actual. «Queda trabajo por hacer, pero no vamos a parar de trabajar como lo hemos hecho desde el primer momento», ha explicado Catalá agradeciendo el apoyo recibido por otros ayuntamientos y voluntarios.

Entre las medidas más relevantes, cabe destacar que Catalá ha anunciado la elaboración de un estudio de movilidad ciclopeatonal en Horno de Alcedo, para unir esta pedanía con Turianova. Además, también se va a aplicar un proyecto piloto en La Torre para aplicar la Inteligencia Artificial (IA) en La Torre y lograr así una atención «más eficaz a los ciudadanos».

Así, Catalá ha comenzado a enumerar algunas de estas medidas llevadas a cabo durante los últimos casi 11 meses desde que sucedió la tragedia. La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento ha movilizado 52 millones en la reconstrucción y un escudo social, este último ha sido «necesario para no sobrecargar su esfuerzo y poner el capital par que las familias pudieran recuperarse». También ha hecho alusión a los ahorros por las tasas de prestación de servicios en obras por daños de la dana. Según los datos, el escudo fiscal ha supuesto un ahorro superior a 2,7 millones de euros.

En materia de ayudas por la riada, se tramitaron 900 expedientes por valor de 1,1 millones de euros. En materia de vivienda, hay ahora mismo realojadas 69 personas como consecuencia de la dana. A artistas y comisiones falleras, el Ayuntamiento «no les soltó la mano», ha asegurado la alcaldesa, quien seguía enumerando las acciones realizadas por el Consistorio.

Asimismo, Valencia realizó la limpieza de 27.570 toneladas de residuos en las calles afectadas, 42.000 toneladas de las playas y 2.500 toneladas en la Albufera. Resalta también la inversión de 4 millones de euros en las reparaciones de canalización de agua en El Palmar o el barrio de San Jorge.

En materia de Educación, uno de los primeros objetivos del Consistorio fue conseguir reabrir los centros escolares afectados: 20 días después de la dana se produjo la reapertura del CEIP Forn d'Alcedo. En materia de atención social y salud mental, se han producido 330 sesiones, 1230 menores y 19 familias intervención con los centros escolares.