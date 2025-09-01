Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio

Unos servicios de atención a domicilio más personalizados, cercanos y sin coste para el beneficiario. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado ... los detalles del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que presta el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales. Ogara SCA ha sido la empresa adjudicataria de la nueva contrata por un importe cercano a los 49,3 millones de euros y una duración de tres años, prorrogable por uno más. En el apartado de novedades destacan el fuerte incremento en la inversión, la gratuidad del servicio, la ampliación de las horas de atención en un 18%, el aumento hasta un 23% de las personas potencialmente beneficiarias y la participación de hasta 415 profesionales.

Catalá ha anunciado que el Consistorio pretende iniciar los trámites esta semana para abordar la gratuidad del servicio «porque es necesario y tiene que ser gratuito, tanto para los actuales beneficiarios como para futuros usuarios. Ha sido una decisión meditada por el Ayuntamiento tras la experiencia que hemos tenido con la dana», ha explicado.

«Con este contrato, el Ayuntamiento da un salto cualitativo en el cuidado de nuestros mayores, pilar fundamental de nuestra sociedad, además de en el cuidado de familias con menores en situación de riesgo social o familias con especiales problemáticas sociales y sanitarias», ha resaltado Catalá. «Vamos a dar un paso importante ofreciendo más servicios, más cercanos y más eficaces para conseguir una mayor calidad de vida de los usuarios de la ayuda a domicilio», ha añadido.

Durante la presentación del programa, la alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, así como representantes de la empresa adjudicataria y del equipo técnico municipal. «Cuidar a quienes más lo necesitan ha sido siempre una de las prioridades de este Ayuntamiento; porque cuidar también es construir ciudad», ha destacado Catalá.

«Cuando llegamos al gobierno, nos dimos cuenta de que el SAD necesitaba un impulso. Este servicio requería un mayor presupuesto para llegar no sólo a más personas, sino también para ofrecerles una mejor atención directa que les ayudará a realizar actividades elementales de la vida diaria, pero que también les ofrecerá mayores servicios, un mayor acompañamiento y una mayor integración y autonomía. Y con este nuevo programa damos respuesta a esos objetivos que nos marcamos», ha explicado la primera edil.

Respecto a la inversión destinada, la máxima autoridad municipal ha declarado que el anterior contrato de 2022 tenía un presupuesto de poco más de 22 millones de euros, presupuesto que se ha incrementado un 123%. En este sentido, si en 2022 este Ayuntamiento destinaba anualmente 7,3 millones, ahora en el primer año de este nuevo contrato se duplica y se alcanzan a más de 15,2 millones. «Quiero destacar que también hemos ampliado el contrato de dos a tres años, con posibilidad de una prórroga. Esto garantiza una mayor estabilidad a los beneficiarios que no ven interrumpido su servicio», ha insistido Catalá.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es una prestación orientada a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, a quienes se proporciona atención directa en sus propios hogares mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual. Esta prestación municipal se desarrolla tanto en el ámbito puramente social como en el de las personas dependientes.

Alojamientos temporales en emergencias

La primera edil ha destacado sobre manera la activación inmediata de alojamientos temporales con manutención completa frente a emergencias y la puesta en marcha un servicio de reparaciones domésticas que garanticen la habitabilidad del hogar, «algo que no ha existido nunca y se incorpora por la petición expresa de los profesionales de los centros municipales de Servicios Sociales tras observar la necesidad en los hogares de las personas beneficiarias».

El presupuesto plurianual se distribuye en tres periodos con un presupuesto de 16.427.115,69 euros cada uno (del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026; del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027; y del 1 de septiembre de 2027 al 31 de agosto de 2028). Y se contempla una prórroga opcional (del 1 de septiembre de 2028 al 31 de agosto de 2029) por el mismo importe.

Una de las mejoras estructurales más significativas del nuevo contrato será la posibilidad de activar una modificación presupuestaria de hasta el 20% (equivalente a 9.477.182,13 €) en caso de que se supere el umbral de 200 personas en lista de espera, lo que permite garantizar así una respuesta ágil ante aumentos puntuales de demanda.

Refuerzo de personal

Con el nuevo contrato también se simplifica el modelo de gestión y se mejoran las condiciones laborales del personal. Destaca el refuerzo del equipo técnico y humano, con una mejora de la ratio de profesionales por persona usuaria y la incorporación de un equipo interprofesional más amplio, integrado por trabajadores sociales, personal técnico de integración social y de enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales, TASOC, fisioterapeutas, profesionales de peluquería, podólogos y personal de mantenimiento de la vivienda. Como consecuencia de la inclusión de estos perfiles se aumenta el número de profesionales de 368 a 415.

En cuanto a las novedades que afectan a la atención integral a personas usuarias, se incluyen plazas residenciales de urgencia para personas que, tras un alta hospitalaria, no puedan afrontar el postoperatorio en su entorno habitual; y se intensifican las actividades de dinamización social para prevenir la soledad no deseada, mediante programas mensuales y encuentros comunitarios que favorecen la creación de redes de apoyo emocional. También se incluyen mejoras en la atención a necesidades especiales.

Finalmente, se recogen también acciones sobre los entornos domiciliarios, y para ello se contempla ampliar los servicios de limpieza de choque y desinsectación en los domicilios más afectados por problemáticas higiénico-sanitarias graves antes del alta en el servicio.