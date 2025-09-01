Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un paciente es atendido en su domicilio en una imagen de archivo. JESÚS SIGNES

Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio

El nuevo contrato duplicará la inversión hasta los 49 millones de euros y permitirá atender a un 23% más de usuarios gracias a un refuerzo de personal

P. Alcaraz

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:19

Unos servicios de atención a domicilio más personalizados, cercanos y sin coste para el beneficiario. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado ... los detalles del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que presta el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales. Ogara SCA ha sido la empresa adjudicataria de la nueva contrata por un importe cercano a los 49,3 millones de euros y una duración de tres años, prorrogable por uno más. En el apartado de novedades destacan el fuerte incremento en la inversión, la gratuidad del servicio, la ampliación de las horas de atención en un 18%, el aumento hasta un 23% de las personas potencialmente beneficiarias y la participación de hasta 415 profesionales.

