El kiosko de la Pérgola, este martes en el paseo de la Alameda. JL BORT

Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko

Patrimonio. Ayuntamiento y propietarios se enzarzan en una batalla legal por la concesión del local, cedido en 1950

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:53

Si no ha almorzado o ha tomado algo en él, seguro que ha pasado cerca. El kiosko de la Alameda, más conocido como la Pérgola ( ... aunque no es una), se ha convertido con el paso de las décadas en uno de esos elementos del paisaje urbano que tendemos a tener tan anclados en nuestro día a día que nos costaría imaginar una ciudad sin ellos. Ya saben, la fuente de la plaza del Ayuntamiento, la estatua del Cid de la plaza de España, la pantera rosa de la plaza Manuel Sanchis Guarner, la menina de San Vicente... y, claro, la pérgola. Levantado en la década de 1950,  el kiosko fue cedido para su explotación. Ahora, el Consistorio quiere sacarlo a licitación y los propietarios aseguran que les fue cedido por un plazo de 99 años.

