Valencia adjudica el contrato para gestionar 24.000 toneladas de papel y cartón que se generan anualmente

El Ayuntamiento de Valencia asegura que al año la ciudad genera alrededor de 24.000 toneladas de basura, tan sólo fijándonos en los desechos ... de papel y cartón. Este material es 100% reciclable y las empresas productoras de papel pagan por estos desechos para darles una segunda vida, por lo cual desde el Consistorio se ha licitado un contrado para el tratamiento de estos desechos a cambio de generar ingresos tras su recogida y reutilización.

Valencia se basará en un sistema de economía circular para llevar a cabo el tratamiento del papel y el cartón desechado en la ciudad. El objetivo de este sistema no es otro que aprovechar los residuos y darles uno nuevo uso. Así, el Ayuntamiento pretende vender al peso los residuos generados y lograr ingresos para las arcas municipales.

Desde el Consistorio aseguran que la maquinaria administrativa para deshacerse cada año de 24 millones de kilogramos de cartón y papel tiene su punto de complejidad. Por ello, la Junta de Gobierno Local, en su última sesión y a instancias de la Delegación de Limpieza y Recogida de Residuos, ha adjudicado «la enajenación de los residuos de papel y cartón recogidos por los servicios municipales de limpieza y recogida de los residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de València, mediante la aplicación de los programas de recogida selectiva».

El Ayuntamiento, a través de las actuales contratas municipales de limpieza, se encarga de recoger los residuos depositados en los contenedores azules y, a través de un servicio puerta a puerta, se hace cargo también de los embalajes y cajas de cartón que depositan los comercios del centro a las puertas de los locales. Es un paso importante del modelo de economía circular: separar los residuos generados en origen.

El siguiente paso es reutilizar y sacar el mayor provecho de este desecho urbano. El papel es un material 100% reciclable y para que pueda usarse para la fabricación de papel nuevo, el Ayuntamiento convocó a través de una licitación pública a las empresas especializadas del sector de recuperación y reciclado de papel y cartón usados. La entidad ganadora del concurso, Saica Natur S.L., se encargará durante dos años, prorrogables por otros dos, de la recepción y pesaje de todos estos residuos en sus instalaciones, donde se clasifica por tipos, se acondiciona, enfarda y se envía posteriormente a la fábrica papelera.

En la fase final del proceso, el residuo entra en la fábrica de papel por cintas transportadoras y se mezcla con agua. Así se separan de las grapas, plásticos de las fibras de papel y se incorporan sustancias tensioactivas para eliminar la tinta. La suspensión de las fibras se somete a un secado y se las hace pasar por unos rodillos que las aplanan y compactan, hasta sacar finalmente la lámina de papel reciclado, con la que elaborar nuevos embalajes.

Según los pliegos técnicos del contrato, el Ayuntamiento tiene previsto obtener cada año unos dos millones de euros, sin contar el IVA. El importe es estimado, ya que depende del índice variable o precio mensual de la cotización del papel de calidad 1.04 de la lista publicada por la Asociación Española del Sector del Papel y Cartón (ASPAPEL). Por ejemplo, en septiembre de 2024, el precio abonado por tonelada era de 73 euros. Saica Natur S.L, en su calidad de licitadora que ha presentado la mejor oferta, se obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 42,30 €/Tonelada, con un incremento de 17,00 €/Tonelada de precio añadido, o sobre el índice o precio de referencia de cada mes.