Estos son los barrios de Valencia más ricos y los más pobres

Hacienda publica la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los mayores municipios por código postal

El Pla de Remei repite como el barrio más rico de Valencia.

Andoni Torres Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 01:16 Comenta Compartir

A nadie sorprende que La Moraleja sea otra vez el barrio más rico de España. El distrito del municipio madrileño de Alcobendas tenía en el año 2023 la mayor renta media bruta de todo el país, con 196.429 euros por declarante. Sólo nueve barrios marcaron datos por encima de los 100.000 euros, según la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los mayores municipios por código postal publicada por la Agencia Tributaria. Ninguno de ellos valenciano.

El Pla de Remei, el céntrico y lujoso enclave de Valencia que acoge calles como Colón o Cirilo Amorós, repite como el barrio más rico de la ciudad, aunque queda lejos del top 10 de los más pudientes, con 94.886 euros. Los vecinos de El Pla de Remei perdieron además riqueza teórica, ya que el año anterior registraban 97.263 euros por declarante.

Massarrochos ha registrado el salto más importante en riqueza de sus vecinos. Aunque su puesto en la lista de los más ricos es el mismo que el del año anterior (2º), ha pasado de 69.132 euros en 2022 a 81.807 en 2023.

El top 5 de barrios o distritos más ricos de Valencia lo completan El Centro (3º), Gran Vía (4º) y Mestalla (5º), los únicos además que superan la barrera de 50.000 euros por declarante. (Nomenclatura de barrios o distritos de la Agencia Tributaria).

Benimamet, con 25.051 euros de renta bruta por contribuyente, se mantiene en el último puesto de la clasificación como el teórico barrio (pedanía) más pobre de Valencia.

Barrios y distritos de Valencia por renta bruta

-Pla de Remei: 94.886 euros.

-Massarrochos: 81.807 euros.

-Centro: 65.165 euros.

-Gran Vía: 54.435 euros.

-Mestalla: 52.352 euros.

-El Carmen: 46.601 euros.

-La Cruz del Grao: 43.596 euros.

-El Pilar: 40.701 euros.

-Extramurs: 38.433 euros.

-Campanar: 37.518 euros.

-Algirós: 36.409 euros.

-Patraix: 35.663 euros.

-Benimaclet: 35.144 euros.

-Albufera: 34.306 euros.

-Quatre Carreres: 34.162 euros.

-Ayora: 31.186 euros.

-Ruzafa: 32.148 euros.

-Marchalenes: 30.070 euros.

-Malilla: 29.468 euros.

-Tavernes Blanques: 29.407 euros.

-Poblados Maritimos: 28.820 euros.

-Barrio de La Luz: 28.456 euros.

-Benicalap: 27.653 euros.

-Torrefiel: 27.114 euros.

-Nazaret: 27.105 euros.

-La Cruz Cubierta: 26.224 euros.

-Benimamet: 25.051 euros.

Los barrios más ricos de España

La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, es el barrio con mayor renta bruta de toda España en 2023, con una renta media de 196.429 euros, un 0,4% menos respecto al año anterior.

Le sigue Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes, Madrid), con una renta bruta media de 121.838 euros, y Fuente del Fresno (también en San Sebastián de los Reyes, Madrid), con 108.354 euros.

Tras estos tres barrios madrileños se sitúa Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), que baja de la segunda posición de 2022 a la cuarta en 2023, pasando de 108.472 euros a 107.513 euros.

Con rentas brutas medias por encima de los 100.000 euros también se encuentran Muntaner (Barcelona), con 106.734 euros; Pedralbes-Sarriá (Barcelona), con 104.963 euros; Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 104.013 euros; Aravaca (Madrid), con 103.933 euros y Salamanca- Goya (Madrid), con 103.712 euros.

Los barrios más pobres de España

En el extremo contrario, los distritos con menos renta bruta media de España en 2023 son Torreblanca (Sevilla), con 11.354 euros, superior a los 10.514 euros registrados en 2022. Le siguen Nou Alacant (Alicante), con 16.868 euros, Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería) 17.210 euros y Carrús-Plaza Barcelona (Elche), con 17.670 euros.

La selección de los municipios por parte de la Agencia Tributaria para esta estadística se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el censo de población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.