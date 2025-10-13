Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Imagen de la pérgola que se instalará en Valencia. Ayto VLC

Valencia prueba una macropérgola que logra reducir la temperatura hasta 15 grados en olas de calor

El Ayuntamiento instalará la infraestructura en el CEIP Ballester Fandos tras presentar el proyecto en Portugal

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:42

Comenta

La Valencia que mira al futuro desde el punto de vista de la sostenibilidad ya está aquí, o al menos está en camino. Las olas ... de calor son episodios cada vez más largos e intensos en las ciudades mediterráneas, por lo que son necesarias medidas basadas en la naturaleza para reducir el impacto de las altas temperaturas en la actividad humana. Por ello, el Ayuntamiento de Valencia instalará en el CEIP Ballester Fandos del barrio de la Malvarrosa una biopérgola de 100 metros cuadrados que reduce hasta en 15 grados la temperatura ambiente en épocas de olas de calor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia prueba una macropérgola que logra reducir la temperatura hasta 15 grados en olas de calor

Valencia prueba una macropérgola que logra reducir la temperatura hasta 15 grados en olas de calor