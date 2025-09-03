Así es el nuevo colegio de Valencia preparado para el estrés climático

Este verano ha quedado más que patente la necesidad de aumentar el número de refugios climáticos, de instalar toldos en patios de colegios o en ... plazas principales del centro y de apostar por el agua refrigerada, pero además, en Valencia ya se está acabando de construir un colegio preparado para el estrés climático.

Se trata del CEIP 106 de Malilla, en el distrito de Quatre Carreres, donde tal como ha explicado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la visita de obras, «el edificio tiene la calificación energética A, la más alta, y que incluye un sistema de toldos en los patios del colegio, una refrigeración y climatización puntera, siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento y de la Conselleria con el objetivo de recudir el estrés climático. Será un colegio pionero en la climatización».

En la visita de obras Roberto Santatecla, arquitecto y director de la obra, ha explicado las bondades del proyecto, ya que el centro escolar «tiene un envolvente que permite que entre la luz pero no de forma directa el sol y se consigue con los voladizos de la fachada y también con determinado uso de material».

Catalá también ha indicado que tendrá «patios interiores, con un sistema pionero de toldos para que se plieguen en caso de lluvias o de rachas de viento». Además, en la fachada hay distancia entre el ventanal y las aulas para reducir el calor.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, que también ha visitado las obras, ha añadido que la electricidad se suministrará a través de placas fotovoltaicas «por eso será un edificio de eficiencia energética alta. El único consumo energético será el del gas». Y Santatecla ha añadido que «los patios serán con drenaje sostenible para que la zona no se sature de agua con la lluvia».

Obras el el CEIP de Malilla. LP

El conseller ha resumido en su intervención las bondades del proyecto, que cuenta con «un sistema de toldos, de refrigeración y de climatización de los más avanzados para reducir el estrés climático, para mejorar la eficiencia energética, para que haya zonas de sombra, para mejorar».

Sobre la marcha de las obras del CEIP Malilla, Catalá ha detallado que «avanzan a buen ritmo, pues ya se ha ejecutado el 70% del proyecto inicial y estarán concluidas el año que viene».

Para hacer viable este colegio se están invirtiendo 14 millones de euros. «Las nuevas y mejores instalaciones permitirán ampliar las líneas educativas«, que pasará de una en el centro Fernando de los Ríos a tres en el nuevo CEIP Malilla, donde se mudarán los alumnos del centro municipal y »dispondrá de capacidad para 735 escolares», ha añadido.

De las tres aulas de infantil y seis de primaria que hay en el envejecido colegio municipal de Fernando de los Ríos, se pasará en el CEIP Malilla a tener nueve unidades de Infantil y 18 de Primaria (al pasar de una a tres líneas).

La alcaldesa ha reconocido que están trabajando «contrarreloj con la empresa constructora porque, es verdad, que hemos tenido una serie de incidencias, la principal vinculada a la infradotación presupuestaria que dejó el anterior equipo de gobierno. De hecho, hemos tenido que incrementar la partida en un 27%», ha aclarado.

El Plan Edificant en Valencia superará los 70 millones de euros

La alcaldesa también ha hecho referencia a la apuesta que está realizando su gobierno por relanzar el plan Edificant. «Para la concejala Julia Climent y para mí este colegio ha sido un reto, como lo es el desbloqueo del Pla Edificant, que el actual equipo de gobierno municipal heredó, con un presupuesto insuficiente y ninguna intervención».

Ha recordado que «en ocho años no se había hecho ningún colegio nuevo en Valencia» y ha añadido el trabajo de colaboración que se está haciendo con la Conselleria: «Nosotros en dos años hemos reformado un colegio (el CEIP Carles Salvador- desde el curso pasado, tenemos todos los proyectos desbloqueados, y hemos aumentado el presupuesto del Plan en más de 12 millones (superando los 70 millones de euros)«.

Catalá ha explicado que a la construcción de este nuevo colegio en Malilla, se suman nuevas infraestructuras que han llegado o llegarán al barrio, como el centro de salud o el centro cultural que está ahora en obras y la futura Instalación Básica elemental (IDE).