Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UPV desvela cómo construir puentes más seguros frente a catástrofes naturales
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá en la visita al centro CEIP 106 de Malilla.

Ver 24 fotos
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá en la visita al centro CEIP 106 de Malilla. LP

Así es el nuevo colegio de Valencia preparado para el estrés climático

El CEIP Malilla contará con patios con voladizos y toldos, se nutrirá de energía solar fotovoltaica y una climatización puntera

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:41

Este verano ha quedado más que patente la necesidad de aumentar el número de refugios climáticos, de instalar toldos en patios de colegios o en ... plazas principales del centro y de apostar por el agua refrigerada, pero además, en Valencia ya se está acabando de construir un colegio preparado para el estrés climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  5. 5 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  6. 6 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  10. 10

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así es el nuevo colegio de Valencia preparado para el estrés climático