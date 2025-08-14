Los turistas desafían las altas temperaturas en Valencia: «No nos importa el calor»

El aire se vuelve denso al mediodía, pero en pleno agosto el centro histórico de Valencia sigue lleno, aunque casi exclusivamente de visitantes extranjeros. ... Mientras los vecinos optan por refugiarse en casa o bajo el aire acondicionado, los turistas parecen inmunes al calor de más de 35 grados. Algunos dicen que tras viajar miles de kilómetros no van a dejar que «un poco de sol» arruine sus planes.

Frente a la puerta de acceso a la Catedral de Valencia, una larga fila se extiende por la plaza de la Reina, sin más sombra que la estrecha cornisa de la catedral. El calor golpea sin tregua, pero la paciencia y las botellas de agua se convierten en las armas principales para resistir.

Algunos turistas se abanican, otros se cubren con paraguas, y los más previsores llevan botellas congeladas que se derriten lentamente en la espera. Mientras, los valencianos que cruzan la plaza observan la escena desde la sombra. Clara, una dependienta de una tienda en la plaza de la Reina se pregunta «qué fuerza misteriosa hace que solo los visitantes estén dispuestos a pasar más de media hora a pleno sol».

Alexander, un fotógrafo alemán, comenta entre sorbo y sorbo de agua que «vale la pena soportar el calor. El clima forma parte de la experiencia».

Con la cámara colgando del cuello, explica que en Hamburgo, si hay tres días seguidos con 30 grados, ya es noticia, mientras que «aquí parece ser apenas el mínimo del verano». «El verano no es tan largo en Alemania, por eso disfruto de los días soleados aquí», añade.

A unos cuantos pasos de él, en la plaza de la Virgen, una familia danesa camina por el centro histórico. Viajan con su hija Rebecca, de 18 años, que hace apenas tres meses terminó su tratamiento contra un cáncer y ahora está en remisión. Su madre, Anna, cuenta: «El calor es fuerte, pero venimos preparados y ella está disfrutando muchísimo. Es un viaje que hemos esperado mucho tiempo», tras hacerle fotos a su hija en la fuente de la plaza.

Entre los visitantes también está Jean-Luc, que aprovecha la cola para comentar la diferencia con su ciudad: «Me impresiona que en Valencia haya tantas fuentes de agua potable en las plazas». Cuenta que en Marsella, sobre todo en verano, es difícil encontrar tantos bebederos en el centro. «Aquí, con este calor, poder rellenar la botella gratis es un regalo», dice.

En Valencia, por estas fechas, también llegan numerosos turistas en crucero, y eso se nota en el bullicio de las plazas. «El centro histórico está muy cerca», comenta un turista francés recién desembarcado de un crucero en Valencia. «Hay edificios impresionantes como la Lonja o la Catedral, y como todo está bastante cerca, se puede recorrer en unas horas», añade al mencionar la rapidez con la que se pueden visitar los sitios más emblemáticos de la ciudad.

Según las previsiones, la ola de calor continuará al menos hasta el fin de semana, con valores que podrían superar nuevamente los 38 grados. Ante este nuevo pico cálido que prevé Aemet para el fin de semana, los viajeros extranjeros parecen dispuestos a mantener sus planes, armados con bebidas, gorras y protector solar, mientras que las autoridades locales insisten en recordar la importancia de buscar zonas de sombra, hacer pausas frecuentes y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.