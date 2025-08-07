Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas en la Comunitat

Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas a la venta en la Comunitat, con un porcentaje que, además es muy superior a la ... media española en el segundo trimestre del año, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España hecha pública este jueves.

Aunque baja ligeramente en términos absolutos, la demanda se mantiene estable y la Comunitat acaparó el 28,13% del total de operaciones, lo que la sitúa como tercera en este apartado tras Canarias (29,98%) y Baleares (28,42%). Duplica la media nacional, situada en 14,1%, lo mismo que el trimestre anterior.

Las nacionalidades que más han destacado por la adquisición de viviendas son la británica, seguida de la alemana, neerlandesa, marroquí, francesa e italiana. Además, Alicante vuelve a liderar la cuota extranjera en España con un 43,3% de viviendas adquiridas por ciudadanos foráneos, seguida de Santa Cruz de Tenerife (35,72%), Málaga (33,29%) y Baleares (28,42%). Por su parte, Castellón y Valencia alcanzan el 13,07% y 12,72% de demanda extranjera, respectivamente, según los datos del Colegio de Registradores.

Tercera autonomía en demanda por parte de clientes internacionales y, también, tercera con mayor número de operaciones, con 26.537 compraventas de viviendas en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 3,1% respecto al trimestre anterior pero un incremento del 17% interanual.

Esto la sitúa sólo por detrás de Andalucía (33.807) y Cataluña (26.763), cerrando además el trimestre con cerca de seis mil compraventas más que la comunidad de Madrid y una cuota de mercado del 15,7% del total nacional. Por provincias, Alicante anota 13.216 compraventas (tercera provincia en este apartado), Castellón 3.543 (decimocuarta) y Valencia 9.778 (cuarta).

Precios al alza

Respecto al precio por metro cuadrado de vivienda, también aumentó en la Comunitat, en concreto un 2,8%, hasta los 1.773 euros, quedando como el noveno más caro de España, que sube de media un 1,1% hasta ubicarse en 2.251 euros/m2.

La misma senda en hipotecas, pues entre abril y junio se registró crecimiento tanto a nivel nacional como autonómico, según la estadística. Así, mientras España registraba 123.606 hipotecas (+3,8%), la Comunitat se situaba en cuarto lugar de la clasificación autonómica merced a las 14.881 operaciones contabilizadas (+8,3%, cuatro puntos y medio más de subida que la media española).

Por último, según los datos de los registradores, el endeudamiento hipotecario medio por vivienda crece un 2% en territorio valenciano hasta alcanzar los 125.117 euros. A su vez, el periodo medio de contratación de los nuevos créditos hipotecarios fue de 24,8 años, registrando una leve subida del 0,7% frente al trimestre anterior. En España, el endeudamiento por vivienda subió un 1,5% hasta alcanzar los 158.502 euros, mientras el periodo de contratación fue de 25'25 años.

En cuanto a accesibilidad a la vivienda, los indicadores muestran un nuevo deterioro; la cuota hipotecaria media mensual se sitúa en 607,1 euros en la Comunitat, con un ascenso entre abril y junio del 1,2% y un porcentaje en relación al coste salarial del 29,2%.