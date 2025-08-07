Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
Primera línea de playa de Benidorm. Damián Torres

Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas en la Comunitat

El porcentaje de adquisición dobla la media española y sitúa a británicos y alemanes como los principales compradores

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:47

Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas a la venta en la Comunitat, con un porcentaje que, además es muy superior a la ... media española en el segundo trimestre del año, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España hecha pública este jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  4. 4 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  5. 5

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  6. 6 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  7. 7

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  8. 8

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  9. 9 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  10. 10 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas en la Comunitat

Los extranjeros compran tres de cada diez viviendas en la Comunitat