El municipio de Valencia más barato para alquilar vivienda que baja un 7,5% su precio el último mes El coste medio en la provincia es de 13,5 euros el metro cuadrado

J.Zarco Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 01:14

El precio de la vivienda, tanto a la hora de comprar como de alquilar, no dejar de subir. El coste está disparado especialmente en las grandes ciudades, lo que provoca que muchas personas opten por trasladarse a municipios cercanos en los que resulta más económico adquirir una vivienda.

En la provincia de Valencia, según los datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en julio ha sido de 13,5 euros el metro cuadrado, lo que supone un 10,3% más que en el mismo mes del 2024. También es un 0,3% más caro que en junio y un 2% más que en abril de este 2025.

En este sentido, aquellas personas que no tengan una capacidad económica grande, pueden optar por vivir en municipios de la provincia de Valencia. En la actualidad, el más barato es Ontinyent, a 6 euros el metro cuadrado y cuyo precio ha bajado un 7,5% en el último mes. Esta localidad, eso sí, se encuentra a una hora en coche de la capital.

Por detrás, se encuentra Xàtiva, a 7,3 euros el metro cuadrado (un 1,2% más que en junio) y Alzira a 7,6 €/m2. Algo más cerca de Valencia ciudad está Paiporta (9,9 €/m2) o Catarroja (10,3€/m2).

En el lado opuesto, el municipio más caro para alquilar vivienda, que incluso supera a la capital, es Alboraya. Con 26.000 habitantes, el coste medio se dispara hasta los 16,6 euros el metro cuadrado. Tras él se encuentra Valencia ciudad, a 15,4 €/m2, Mislata (12,8 €/m2) y Godella (12,3 €/m2)