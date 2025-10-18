Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano
Tanque de tormentas de Eugenia Viñes. Iván Arlandis

Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días

Los depósitos de lluvia de la ciudad acumulan 350.000 m3 de agua residual en los dos últimos temporales

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:17

Comenta

La ciudad de Valencia soportó con total seguridad las los dos últimos episodios de lluvia con alerta meteorológica. En los últimos 15 días, los tanques de tormenta ... encargados de depurar el agua residual antes de llevarla a las depuradoras de la ciudad consiguieron gestionar más de 350.000 metros cúbicos de agua (m3), una cantidad equivalente al volumen de 105 piscinas olímpicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  6. 6 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  7. 7 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  8. 8

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  9. 9 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer
  10. 10 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días

Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días