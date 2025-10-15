El efecto de Alice en los colegios de El Saler: aulas inundadas, techos caídos y humedades

La dana 'Alice' dejó aulas inundadas, techos caídos y profesores que tuvieron que tirar de escoba para desaguar las zonas comunes de los colegios e ... institutos de El Saler, en Valencia, que en medio del temporal abrieron pese a la alerta naranja y a que sí se suspendieran las clases en las pedanías y zonas inundables de la ciudad. UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado la situación que se ha vivido estos días en los centros educativos públicos del Saler, el IES del Saler y el CEIP Lluís de Santàngel, con motivo de la jornada de lluvias torrenciales del pasado lunes. «Cabe apuntar que el Ayuntamiento de Valencia no había suspendido las clases en estos centros que, aunque no fueron afectados por la dana, se encuentran junto a la Albufera, donde la mayoría de alumnado acude desplazado en autobús u otros medios. De hecho, se encuentran muy cerca de la zona determinada como de alerta roja, en límite al Perelló. La situación de alerta naranja recomendaba evitar desplazamientos y en este caso tendría que haberse actuado por la ubicación de los centros, donde las carreteras y calles próximas se inundaron y el caos se intensificó con la llegada de centenares de vehículos de las familias para tratar de recoger a sus hijos e hijas», ha indicado UGT en un comunicado.

«Por otro lado, el Ayuntamiento contaba con una petición enviada por las familias y docentes por registro de entrada para paralizar las clases, que fue desatendida», ha desvelado el sindicato. Preguntadas a este respecto, fuentes municipales han explicado que es únicamente el criterio técnico de Protección Civil y Emergencias, con la recomendación de la Generalitat, quien decide «qué colegios cierran con alerta naranja». «La Policía Local y los Bomberos fueron enseguida para comprobar que no había riesgo y que se decretó roja en el sur se suspendieron las clases, reforzando presencia de policía para la salida progresiva», han indicado las mismas fuentes: «Policía y Bomberos se desplazaron allí para garantizar que la recogida de los padres no provocara retenciones de trafico, además de comprobar in situ la incidencia del agua en el centro, tanto en el CEIP como el instituto que hay en El Saler».

Varias imágenes de los efectos de Alice en los colegios de El Saler. UGT PAÍS VALENCIÀ

Como consecuencia de las lluvias ha habido problemas con la instalación eléctrica en el instituto, situaciones de nerviosismo y agitación entre el alumnado y parte del techo se ha inundado de agua, «con el consecuente riesgo, que podría provocar una desgracia», según UGT. Según la información recabada por este sindicato, en el CEIP Lluís Santàngel ha habido desprendimientos al techo del comedor, con goteras y acumulación de agua desde ya el domingo, así como fuertes humedades en el comedor. Varias aulas se han inundado de agua, «lo que este martes imposibilitó el trabajo docente». «Según sabemos, la directiva del centro avisó en el Ayuntamiento previamente al inicio de las clases, que envió técnicos que por la situación de las infraestructuras no han podido intervenir todavía para hacer reparaciones en el comedor», han desvelado.

En el CEIP Lluís de Santàngel el profesorado se vio obligado a hacer tareas de mantenimiento y a sacar agua con escobas. «Una sobrecarga y muestra más de la dejadez del Ayuntamiento de Valencia a la hora de hacerse responsable del mantenimiento del centro, donde también ha caído un pino», han indicado desde el sindicato. Por otro lado, la valla metálica está en una grave situación de inestabilidad con riesgo de caída sobre el alumnado, y se tiene un árbol monumental sin mantenimiento desde hace cinco años. También la carencia de mantenimiento ha facilitado la inundación de techos y aulas con atasco de cañerías.

El sector d'Ensenyament de UGT Serveis Públics exige al Ayuntamiento de Valencia responsabilidad defensa de la seguridad nuestros alumnos y alumnas y del profesorado. «La adaptación de infraestructuras a las diversas situaciones de emergencia climática tiene que ser una prioridad, y la toma de medidas preventivas en lugares donde se prevén lluvias torrenciales tiene que ser más seria si se quieren evitar problemas y situaciones de peligro», ha indicado el sindicato: «El negacionismo climático que parasita los gobiernos valencianos mata, y la incompetencia e imprudencia en el frente de las instituciones también».