Urgente La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
Desprendimientos en un aula de un colegio de El Saler. UGT PAÍS VALENCIÀ

El efecto de Alice en los colegios de El Saler: aulas inundadas, techos caídos y humedades

UGT asegura que la comunidad escolar del instituto y del Lluis de Santàngel pidió la suspensión de las clases ya con alerta naranja

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:45

La dana 'Alice' dejó aulas inundadas, techos caídos y profesores que tuvieron que tirar de escoba para desaguar las zonas comunes de los colegios e ... institutos de El Saler, en Valencia, que en medio del temporal abrieron pese a la alerta naranja y a que sí se suspendieran las clases en las pedanías y zonas inundables de la ciudad. UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado la situación que se ha vivido estos días en los centros educativos públicos del Saler, el IES del Saler y el CEIP Lluís de Santàngel, con motivo de la jornada de lluvias torrenciales del pasado lunes. «Cabe apuntar que el Ayuntamiento de Valencia no había suspendido las clases en estos centros que, aunque no fueron afectados por la dana, se encuentran junto a la Albufera, donde la mayoría de alumnado acude desplazado en autobús u otros medios. De hecho, se encuentran muy cerca de la zona determinada como de alerta roja, en límite al Perelló. La situación de alerta naranja recomendaba evitar desplazamientos y en este caso tendría que haberse actuado por la ubicación de los centros, donde las carreteras y calles próximas se inundaron y el caos se intensificó con la llegada de centenares de vehículos de las familias para tratar de recoger a sus hijos e hijas», ha indicado UGT en un comunicado.

