Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
Los depósitos de tormenta junto a la Pista de Silla. Jesús Signes

Los tanques de tormenta de la Albufera sufren un nuevo retraso y no estarán acabadas hasta el año que viene

Los daños de la dana obligan a reconfigurar el proyecto eléctrico para preservar las instalaciones

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Las lluvias han vuelto a enviar vertidos a la Albufera. Toda el agua caída en los parques industriales colindantes con la Pista de Silla ... ha vuelto a ir de cabeza a la laguna. Los depósitos de tormenta, que se están construyendo a lo largo de la V-21, están concebidos para acoger estos primeros residuos y evitar que acaben en el parque. Estos son los que acumulan más suciedad, sobre todo en una zona como es el oeste del parque natural donde se concentran numerosas áreas industriales y sus desechos van a terminar a la laguna. La capacidad de estos tanques es de unos 100.000 metros cúbicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  2. 2 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  3. 3 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  8. 8 La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: así debes actuar si un coche ocupa tu plaza de garaje
  9. 9 Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes durante varias horas
  10. 10

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los tanques de tormenta de la Albufera sufren un nuevo retraso y no estarán acabadas hasta el año que viene

Los tanques de tormenta de la Albufera sufren un nuevo retraso y no estarán acabadas hasta el año que viene