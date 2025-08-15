Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en dos localidades de la Comunitat y otros diez municipios
Una de las habitaciones afectadas por el incendio y el exterior del bajo. LP

Seis enfermos terminales trasladados de urgencia por un incendio en su centro en Valencia

La ONG Domus Pacis-Casal la Pau lamenta la falta de espacio después de que la casa donde los cuidaba quedara calcinada

Rosana Ferrando

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 01:05

Eran las tres de la mañana del pasado sábado cuando un ruido despertó a la monitora auxiliar que estaba a cargo de seis pacientes terminales. ... Al llegar a la habitación, las llamas ya devoraban el techo. En poco tiempo, los residentes ya estaban en la calle y a salvo, pero sin una casa a la que volver. El lugar afectado es un edificio que la Generalitat ha cedido a la ONG Domus Pacis-Casal de la Pau, cuya labor tiene dos vertientes: ayudar a personas que han pasado por centros penitenciarios y cuidar a enfermos terminales que no tienen apoyo familiar, el bajo siniestrado estaba dedicado a esta última tarea.

