Urgente Otro incendio en Bicorp obliga a desviar medios aéreos que trabajan en Teresa de Cofrentes
Un todo terreno de los bomberos circula por la zona afectada de Teresa, este jueves. Manuel Bruque/EFE

Otro incendio en Bicorp obliga a desviar medios aéreos que trabajan en Teresa de Cofrentes

Policía y Guardia Civil peinan una zona de acampada próxima a la zona donde se ha iniciado el fuego

Belén González

Belén González

Alzira

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:05

La declaración este jueves de otro incendio cerca del río Fraile, en el término municipal de Bicorp, ha obligado a desviar algunos medios aéreos que estaban actuando en el fuego que se inició el miércoles en Teresa de Cofrentes, así como a peinar una zona de acampada por si había que desalojar a algún visitante.

Tal y como ha información la Conselleria de Emergencias a través de la red social X (antes Twitter), el aviso se ha dado desde un observatorio forestal, y el dispositivo desplegado se compone de siete medios aéreos y tres unidades helitransportadas, dos equipos de bomberos forestales de la Generalitat y otras tantas autobombas y una dotación y una brigada forestal conformadas por profesionales del Consorcio Provincial.

Hasta la zona de acampada se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía de la Generalitat por si era necesario sacar a alguna persona que permaneciera en las parcelas. Fuentes municipales han explicado que el pasado miércoles ya se prohibió el acceso al parking ante el riesgo extremo de incendios, lo que hizo que la mayoría de visitantes optara por abandonar la zona.

