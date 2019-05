Joan Ribó resta importancia a la crisis con el PSPV, que mantiene las críticas al alcalde Reunión entre Ribó y Català / Irene Marsilla El alcalde entiende un «error de interpretación» el plantón de Sandra Gómez a la reunión de hoy PACO MORENO Valencia Jueves, 30 mayo 2019, 12:58

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha atribuido a un «error de interpretación» la decisión de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, de anular la reunión prevista para hoy, al entender la segunda que suponía una «falta de respeto» que antes se produjera un encuentro con la candidata del Partido Popular, María José Catalá.

Desde el pasado lunes, tanto desde Compromís como desde el PSPV se había hablado de quedar para decidir las negociaciones de formación del gobierno municipal, aunque ayer la alcaldía convocó una serie de encuentros institucionales con todos los partidos, donde por orden de votos recibidos, la primera en la lista es Catalá.

Esto fue criticado por los socialistas, que esta mañana han emitido un comunicado donde emplazan a Compromís a sentarse para negociar la próxima semana. Ribó ha dicho sobre esto que «no es una cuestión del alcalde, sino del partido», a la hora de nombrar una comisión de negociación.

«El qué, el quién y el cómo es algo que no me corresponde a mí», ha enfatizado varias veces el alcalde, para descartar que se decante finalmente por un gobierno en solitario. «Debe ser un gobierno común y progresista», ha dicho, para rechazar hablar de cargos como el de la vicealcaldía a la que aspira Gómez. «Ahora no es momento de hablar de esas cosas», ha finalizado.

Por su parte, desde el grupo socialista manifestaron que «entiende que la ciudadanía de Valencia exige responsabilidad a Compromís para llegar a un acuerdo entre los partidos progresistas y va a seguir trabajando para lograrlo».

Asimismo, lamentan que «la primera foto de Joan Ribó tras las elecciones haya sido con el Partido Popular tras anular la reunión con los socialistas. Esto supone una decepción para todos los votantes progresistas de la ciudad», para considerar que el «mandato de la ciudadanía tras el 26 de mayo ha sido que las formaciones progresistas tenemos que trabajar de manera conjunta».

Los socialistas han puesto de ejemplo «las negociaciones para configurar un nuevo Gobierno en la Generalitat». En este sentido, han resaltado que ayer «se produjo la primera reunión entre las fuerzas progresistas, sin atender previamente a la derecha pese haber obtenido mejor resultado que estas. Una reunión que se produjo en la sede de Compromís».

Además, han recalcado que «después de cuatro años en los que hemos sido capaces de gobernar juntos no es comprensible el cambio de postura». «El proyecto del Ayuntamiento tiene que ser común, progresista y con un liderazgo compartido. El PSPV sigue sentado en la mesa y va a trabajar por alcanzar un acuerdo».

Por ello, los socialistas emplazan a Compromís a que «a principios de la semana que viene se produzca ya un primer encuentro entre los dos candidatos para comenzar a dar pasos en la negociación y comenzar a decidir el programa de gobierno para los próximos cuatro años».