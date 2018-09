Ribó desoye al PSPV y descarta un concurso para patinetes eléctricos Agentes de Policía retirando los patinetes eléctricos de alquiler que no tienen permiso para operar en Valencia. / jesús signes El alcalde anuncia que no cederá espacio en la vía pública para que aparquen los vehículos de las compañías de arrendamiento de coches LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:37

No habrá un concurso público para que una o dos empresas se queden con la gestión del patinete eléctrico de alquiler en Valencia. Así de claro lo dejó ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó, después de la polémica surgida por el desembarco de 200 patinetes en las calles de la ciudad sin que tuvieran permiso para ello, una acción que obligó a la Policía Local a requisarlos y retirarlos de la vía pública.

El alcalde descartó por completo está posibilidad que sugirió días atrás la portavoz del PSPV en el gobierno, Sandra Gómez, y que supone un nuevo roce en la gestión del gobierno, y apuntó que la negativa de hacer un concurso público se debe a dos razones. «Primero porque no nos parece bien limitar el tema a una o dos empresas porque restringe el mercado, cuando se ha de respetar la libre competencia». En segundo lugar, afirmó que si se convocara un concurso, «entraríamos en un mecanismo administrativo lento».

Ribó indicó que un concurso «costaría como mínimo nueve meses y esto lo queremos tener listo antes», en referencia a la modificación de la ordenanza de movilidad. En cuanto a la crítica vertida por la empresa californiana de patinetes, que aseguró que llevan esperando una contestación desde julio para ser recibidos por el Ayuntamiento, Ribó no hizo referencia a si el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, había hecho o no sus deberes, pero salió al paso tras asegurar que en la alcaldía no tenían ninguna notificación. «No he recibido ninguna petición de entrevista» y añadió que, de todos modos, «en Valencia hay unas normas y lo que no podemos permitir es que se tome la ciudad como si fuera territorio del Oeste».

Indicó que es positivo que lleguen nuevas formas de movilidad vinculadas a los avances tecnológicos y que «en un futuro» hablarán con la empresa «a la que le tuvimos que retirar los patinetes a pesar de los avisos que les realizamos».

Sobre la opción de hacer una modificación puntual de la ordenanza de movilidad mientras se espera la llegada de la nueva, tal como sugirió Sandra Gómez, el alcalde explicó que «en mayo o junio ya estuvimos analizando la posibilidad de hacer un decreto de Alcaldía para adecuar la ordenanza a otras formas de transporte de uso personal, pero los secretarios nos dijeron que no existía esa posibilidad.

Tampoco vio viable hacer una modificación puntual. «Si sirviera para acelerar el proceso, pero no veo la ventaja porque tiene que pasar también todo el proceso que supone el cambio de normativa», dijo.

El alcalde aseguró que se ha reunido con el Grezzi para, «por un lado, avanzar la movilidad con la nueva ordenanza y, por otro, para estudiar los actos económicos en el espacio público mediante una tasa y el correspondiente permiso».

El alcalde reconoció que sí ha tenido contacto con empresas de alquiler de coches que quieren implantar su negocio en la ciudad y que ya operan en Madrid, donde disponen de aparcamientos en zona azul.

Ribó aclaró que no cederá espacio en la vía pública para que aparquen estos coches. «Proponían unas condiciones a las que les dijimos no porque pedían una serie de espacios públicos de aparcamiento exclusivamente para ellos». Y añadió que «les dijimos que la solución pasaba porque alquilaran plazas en algún aparcamiento público o privado. Es posible que alguna empresa se plantee hacerlo de esa manera y, entonces, entraríamos en la fase de que pidiesen los permisos».

Sobre la ordenanza que está pendiente de modificar, explicó que el borrador se presentará antes de que acabe el mes. Y dijo que quieren incluir elementos para que haya un mayor respeto a los viandantes. «Las bicis y patinetes deben de ir por el carril bici y la acera es para los peatones».