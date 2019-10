Ribó defiende a Grezzi por primera vez diez días después del fraude El alcalde resta importancia a los mensajes del edil sobre «tirar la toalla» y le da todo su apoyo ÁLEX SERRANO VALENCIA. Lunes, 7 octubre 2019, 23:33

Y el alcalde dictaminó. Ha tardado diez días, pero Joan Ribó decidió ayer dar su apoyo explícito al presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, tras el fraude que ha sacudido los cimientos de la empresa y que ha supuesto el robo de cuatro millones de euros de las cuentas públicas, que terminaron en el Bank of China de Hong Kong. «Cuenta con mi total apoyo», dijo el primer edil. Grezzi, por su parte, aseguró ayer que siempre se ha sentido protegido por el alcalde y que en «ningún momento» se ha planteado dimitir pese a la crisis desatada.

Las declaraciones de Ribó, realizadas en la Cadena Ser y recogidas por Europa Press, sorprenden porque llegan apenas tres días después de que evitara dar un espaldarazo al concejal de Movilidad de forma explícita y a apenas 24 horas de varios mensajes del edil en las redes sociales en los que amagaba con tirar la toalla y criticaba el cinismo y la hipocresía, mensajes que, por cierto, no fueron contestados por ninguno de sus compañeros en el equipo de gobierno. Estos tuits se interpretaron como la protesta por la falta de respaldo en el gobierno municipal, lo que podría tener que ver con que ayer el primer edil saliera en su defensa, algo que se negó a hacer hasta en dos ocasiones el pasado viernes. Al respecto de estos mensajes, el alcalde dijo que son «cosas que en un momento determinado se dicen y que no tienen mayor importancia».

Ribó pidió cautela y aseguró que todavía «es muy pronto» para determinar las «responsabilidades políticas», pese a que la oposición en bloque pide la dimisión de Grezzi o, al menos, del gerente de la empresa pública. El primer edil cree que la posición del concejal «no es agradable», pero recalcó que trabajarán «codo a codo» para aclarar la situación y recuperar el dinero que, aunque «no es fácil, no es imposible». Expertos consultados, sin embargo, aseguran que el dinero está prácticamente perdido por la poca colaboración de las autoridades chinas con las europeas en casos similares, aunque no equiparables, al que ha sufrido la EMT.

No fue la única sorpresa que deparó las declaraciones del alcalde, dado que desveló determinadas cuestiones que hasta el momento no se conocían, como que no es habitual que la cuenta de la que salieron los cuatro millones de euros tuviera tanto dinero. Para él, es «una extraña causalidad» que el fraude se cometiera en un momento en que «no estaba el gerente y la responsable financiera estaba de baja por maternidad» cuando son los dos responsables que debían firmar las trasferencias de forma mancomunada, como es «obligatorio en los protocolos de la EMT». Además, es «muy extraño» que se tuviera conocimiento de que las arcas de la EMT tuvieran «unos recursos que no suelen tener» como consecuencia de que había llegado el dinero del Banco Europeo de Inversiones para la adquisición de autobuses, dijo el primer edil.

Ribó apuntó que el fraude se ha producido porque los protocolos que establecen que «cualquier pago debe ir validado por la firma del gerente y de la responsable financiera se han quebrantado», pero aún así mantiene que es «un tema delicado que exige una revisión de los protocolos» en un momento en el que los delitos informáticos crece «mucho». Con todo, destacó que los protocolos se introdujeron en 2017 porque «antes no existían», lo que demuestra que «sí que se han hecho cosas para mejorar la seguridad informática», pero en este caso lo que se han hecho es «suplantar una firmas». De hecho, apuntó que es una estafa «clásica» que sufren muchas empresas y que no se publicita al ser privadas, pero que en este caso, al ser pública, sí que se debía dar a conocer.

A este respecto, el concejal Grezzi no quiso explicar por qué en veinte días nadie de la empresa comprobó las cuentas para advertir un fraude del que únicamente fueron conscientes cuando el director de la sucursal de Caixabank con quien trabaja la EMT llamó a Correo Viejo al ver una novena transferencia de unos 570.000 euros que le parecía extraña. «Hay una serie de trabajadores que comprueban las cuentas», dijo Grezzi, que se limitó a defender los procedimientos puestos en marcha en su presidencia: «Hay una serie de mecanismos de control en los que recogimos las recomendaciones del Síndic de Greuges y de los auditores. Antes no había firma mancomunada: los proveedores cobraban directamente de las cuentas. Ahora hay que pasar por algunos trabajadores de la empresa». El concejal explicó que la comisión deberá desvelar «cómo se ha hecho el fraude y por qué se ha pagado con un pdf, lo que no se puede hacer».

Grezzi ha defendido desde un primer momento que en el fraude no ha fallado ningún protocolo de defensa informática, sino que ha sido una persona la que ha sido engañada, la directiva despedida a finales de septiembre. Además, el edil culpó en varias ocasiones (lo hizo también ayer) al banco por autorizar las ocho transferencias de forma irregular.