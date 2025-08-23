Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en España y reparte más de 330.801 euros en un municipio valenciano muy popular para veranear
Una persona descansa en las escaleras de la Lonja, esta semana. IVÁN ARLANDIS

Sin remedio para el pícnic de la Lonja

Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural exige una vigilancia activa del monumento Patrimonio de la Humanidad

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:06

La imagen se repite una y otra vez. La sombra de la Lonja, ese Patrimonio de la Humanidad que hace cinco siglos Pere Compte comenzó ... a levantar en el centro de Valencia es la elegida por decenas de turistas que cada día se sientan a comer en los escalones que durante cientos de años subieron y bajaron los comerciantes más importantes del Mediterráneo. Cierto es que en la plaza del Mercado no hay demasiada sombra, por no decir ninguna, pero los escalones no son el lugar adecuado para comer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  3. 3 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  4. 4

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
  5. 5 Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre
  6. 6 Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
  7. 7

    La reforma de San Agustín en Valencia acortará el cruce donde murió una niña
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Detenido un activo tironero que robaba joyas a ancianas en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sin remedio para el pícnic de la Lonja

Sin remedio para el pícnic de la Lonja