Isleta que quedará asimilada por la acera después de la reforma. LP

La reforma de San Agustín en Valencia acortará el cruce donde murió una niña

La nueva planta viaria eliminará el giro exclusivo a la derecha desde Xàtiva que obliga a partir con dos semáforos el recorrido de los peatones

Rosana Ferrando

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:08

El Ayuntamiento de Valencia ejecutará una reforma en la plaza de San Agustín que reducirá la peligrosidad de los cruces de la zona donde hubo ... un atropello mortal por parte de una ambulancia, que circulaba a una velocidad reducida, a una niña de seis años el pasado 12 de agosto. Los cambios estaban previstos desde antes de que el trágico suceso tuviera lugar. Como ya explicó LAS PROVINCIAS la semana pasada, el concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, quería esperar a que los informes técnicos y policiales estuvieran redactados para concretar las medidas de mejora. El incidente ocurrió casi un año después de que otra mujer de 70 años muriera arrollada por un camión frigorífico en un punto cercano al siniestro más reciente.

