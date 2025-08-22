La reforma de San Agustín en Valencia acortará el cruce donde murió una niña

El Ayuntamiento de Valencia ejecutará una reforma en la plaza de San Agustín que reducirá la peligrosidad de los cruces de la zona donde hubo ... un atropello mortal por parte de una ambulancia, que circulaba a una velocidad reducida, a una niña de seis años el pasado 12 de agosto. Los cambios estaban previstos desde antes de que el trágico suceso tuviera lugar. Como ya explicó LAS PROVINCIAS la semana pasada, el concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, quería esperar a que los informes técnicos y policiales estuvieran redactados para concretar las medidas de mejora. El incidente ocurrió casi un año después de que otra mujer de 70 años muriera arrollada por un camión frigorífico en un punto cercano al siniestro más reciente.

El Consistorio dio a conocer en julio la planta viaria definitiva de la plaza de San Agustín y la avenida del Oeste, que forman parte de una remodelación mayor en la que se encuentran también Plaza de España y San Vicente. Tal como recordaron ayer fuentes municipales, el plan contempla la reducción de un carril y la ampliación de las aceras hasta las isletas que están entre la avenida del Oeste y la plaza de San Agustín, por lo que terminarán con ellas. Con estas transformaciones se pretende mejorar la seguridad viaria porque se simplifica el cruce de Xàtiva con San Agustín. En esencia, el peatón dejará de cruzar dos tramos delimitados por dos semáforos para hacerlo en un único intervalo, lo cual reduce el riesgo considerablemente.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció el pasado mes de julio que la primera fase de las obras de San Agustín comenzarán en 2026. Del mismo modo, también explicó que todos los diseños y mejoras irían acompañados de la mano de la reforma de la plaza del Ayuntamiento. «El trabajo de restauración es minucioso. Los valencianos vamos a tener un nuevo espacio que duplicará aceras, reducirá el tráfico rodado y tendrá una zona verde formada por una bóveda de 400 árboles de diferentes especies», ha señalado el concejal y alcalde en funciones. También ha indicado que siguen detalles por ultimar para poder sacar adelante la licitación del proyecto.

Impresiones de la reforma

La estrategia urbanística, que cuenta con un presupuesto de siete millones de euros para la totalidad de las zonas, pone en el centro de su actuación al peatón y su seguridad. El proyecto es fruto de las reuniones que el Ayuntamiento ha mantenido con los vecinos, asociaciones y comercios de la zona, para poder atender sus opiniones y propuestas nacidas de la experiencia de primera mano por su presencia cotidiana en el lugar.

Por ello, tanto los residentes como los establecimientos de la zona se muestran contentos ante el proyecto. La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, María José Broseta, vio el plan como una oportunidad que invita a «socializar». Sin embargo, destacó la intención vecinal de vigilar que la ampliación de las aceras no lleve consigo un aprovechamiento por parte de la hostelería de ampliar las terrazas: «hay que cuidar que en las aceras no se instalen mesas y sillas».

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, la gerente Julia Martínez calificó como positivos los aspectos de reforma, ya que habrá un mayor espacio para los peatones y se reordenarán las zonas de basura con contenedores móviles como los utilizados en la zona norte de Ciutat Vella y la carga y descarga o el aparcamiento de motos.

Por parte del Mercado Central, aseguraron que apoyarían cualquier intervención siempre y cuando haga el entorno más amable y garantice la accesibilidad de compradores y vendedores. Otros aspectos, como las barreras del sótano del mercado, preocupan bastante más que la remodelación de San Agustín y la avenida del Oeste.

Con el nuevo diseño, discurrirán un total de 11 líneas de la EMT por el centro de Valencia (7, 9, 10, 11, 27, 31, 60, 62, 70, 71 y 73). Estas tendrán siete paradas. Además, desaparecerá la antigua marquesina de la compañía municipal que se quedó enclavada con la peatonalización de San Agustín.

El plan contempla que el mercado semanal que se instala actualmente con 38 puestos en la avenida Oeste cambie de emplazamiento a la calle del Hospital. Este es un espacio transitado ya que conduce a la estación de Metrovalencia de Ángel Guimerá y permite una disposición más amplia de los puestos. Del mismo modo, se reordenarán temporalmente las tres fallas que plantan sus monumentos en el espacio público que está en el territorio que abarca el proyecto: Periodista Azzati, Avenida del Oeste-Velluters y Llinterna-Na Rovella.