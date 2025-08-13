Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

A la derecha la ambulancia que ha atropellado a la menor al no poder esquivarla. I. CABANES

El Ayuntamiento espera el informe policial para tomar medidas en San Agustí

Compromís exige una investigación de la siniestralidad de San Agustín por la concentración de los accidentes en las inmediaciones de la plaza

Rosana Ferrando

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:04

El Concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado este miércoles la intención del Ayuntamiento de esperar a que el informe técnico y policial sobre el atropello de la niña de seis años que falleció este martes ... esté terminado para poder abordar las posibles medidas de mejora en el cruce donde ocurrió el accidente. El concejal ha informado que los atestados se encuentran en proceso de redacción. «No creo que sea prudente trasladar ninguna conclusión hasta que se hayan finalizado los estudios», ha comentado después de dar el pésame a la familia de la menor en nombre del Ayuntamiento.

