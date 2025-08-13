El Ayuntamiento espera el informe policial para tomar medidas en San Agustí

El Concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado este miércoles la intención del Ayuntamiento de esperar a que el informe técnico y policial sobre el atropello de la niña de seis años que falleció este martes ... esté terminado para poder abordar las posibles medidas de mejora en el cruce donde ocurrió el accidente. El concejal ha informado que los atestados se encuentran en proceso de redacción. «No creo que sea prudente trasladar ninguna conclusión hasta que se hayan finalizado los estudios», ha comentado después de dar el pésame a la familia de la menor en nombre del Ayuntamiento.

El siniestro ocurrió en la plaza de San Agustín en Valencia a las cinco de la tarde del martes, en pleno centro de la capital del Turia, cuando la menor cruzó sin mirar el semáforo, que estaba en rojo para los peatones. La ambulancia que pasaba a una velocidad reducida no pudo esquivarla. Esta desgracia sucedió a 70 metros del punto donde falleció una mujer de 70 años arrollada por un camión frigorífico hace justo un año.

Compromís per Valencia ha anunciado que pedirá una investigación urgente sobre la seguridad vial en la plaza de San Agustín por los dos atropellos concentrados en este corto periodo de tiempo. La portavoz municipal, Papi Robles, ha calificado los dos acontecimientos como «dramáticos» por haber ocurrido «en una ciudad como Valencia». Compromís presentará una batería de preguntas para exigir responsabilidades y reclamar la pacificación del entorno con la revisión de flujos de tráfico y la priorización de itinerarios seguros para peatones y ciclistas.

El objetivo de dicho requerimiento es comprobar si los datos de siniestralidad han empeorado y encontrar medidas para evitar más casos. Según datos oficiales de la intensidad media diaria (IMD) del tráfico que recoge el Ayuntamiento, la afluencia de coches ha pasado de 19.634 vehículos en 2023 a 24.829 en 2025, lo que supone un incremento del 20%. También se ha constatado un aumento del 12% en tramos de San Vicente y Periodista Azzati.

Para Robles, la situación es «consecuencia directa de la autorización del giro desde Oeste hacia San Vicente para el tráfico privado». De la misma forma, relaciona el hecho con la apertura del tráfico desde Porta de la Mar y con la eliminación de un carril para el transporte público en Colón. «Si se permite más tráfico, la probabilidad estadística de accidentes es más alta», proclama la portavoz.