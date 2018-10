La reforma de la plaza del Ayuntamiento incluirá las peticiones de vecinos y comerciantes Irene Marsilla El Consistorio ultima el concurso de ideas, que asumirá las conclusiones de un proceso de participación pública PACO MORENO Valencia Miércoles, 24 octubre 2018, 21:06

El gobierno municipal ultima el pliego de condiciones para la celebración de un concurso de ideas sobre la reforma de la plaza del Ayuntamiento, donde el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, ha indicado esta mañana que no habrá premisas, salvo la «recuperación de espacios públicos; la plaza del Ayuntamiento no puede ser un eje de comunicación rodada, pero no necesariamente se tiene que restringir todo el tráfico».

El anuncio lo ha realizado el edil en el marco de la presentación de la Semana del Urbanismo que se celebrará por primera vez en Valencia. El programa irá del 6 al 11 de noviembre con talleres, debates y visitas guiadas. El día 9 será el turno de una visita a la plaza de Brujas, la plaza de la Reina y la del Ayuntamiento.

Sarrià ha comentado que antes de la adjudicación del concurso de ideas habrá un proceso de participación pública donde «las ideas más asumibles se introducirán en el concurso, igual que pasó en la plaza de la Reina«, donde hubo aportaciones de vecinos y comerciantes, entre otros colectivos. Cabe la posibilidad, dijo, que se amplíe el ámbito a las calles que confluyen en la plaza, aunque todo eso se decidirá en los grupos de trabajo que se formarán. La concejalía de Movilidad presentó una llamada »peatonalización blanda« en la plaza del Ayuntamiento con la colocación de bolardos y maceteros en un lado, coincidiendo con la remodelación de la plaza de la Reina.

El edil dijo que esta primera semana «se desarrolla bajo la premisa de poner en valor y dar a conocer todas las iniciativas que se han impulsado y están en marcha en la ciudad. Se trata de una convocatoria pionera, en torno a la celebración del Día Mundial del Urbamismo, que se celebra cada 8 de noviembre en más de 30 países.

Para Sarrià, se pretende «poner el acento sobre el impacto que tiene en la calidad de vida de la ciudadanía el modelo de ciudad que se desarrolle. La Semana tratará de la recuperación del espacio público, con ejemplos como visitas o debates al Parque de Benicalap, la plaza Arzobispo Olaechea, la plaza de Patraix, la Marina, el Cabanyal, el Parque de Malilla Norte, el Parque Lineal de Benimàmet, Nazaret, Ciutat Vella, y la plaza de Rojas Clemente.

La programación comenzará con dos mesas redondas: el martes día 6, la propuesta «La ciudad desde la perspectiva de género»; y el jueves 8, «El futuro urbanístico de València: ciudad consolidada y área metropolitana» A partir del viernes, las actividades toman un cariz más divulgativo y lúdico, con visitas guiadas por el centro urbano, actividades didácticas para familias en los barrios, y una visita al centro de control del COS y al Depósito de tormentas subterráneo de Eugenia Viñes. Toda la programación confluirá en una gran fiesta compartida, que tendrá lugar en la Marina de València el domingo 10, y que incluirá una actividad con la exposición de todos los mapas de los barrios valencianos; el Urbanimpro (un espectáculo en que los espectadores participan en las escenas proponiendo argumentos a los actores para que improvisen); y una gymkana urbana para todo tipo de familias en grupos máximos de 8 personas. Toda la información se divulgará en la web www.setmanaurbanismeVLC.com), donde también se podrán inscribir los grupos.