Turistas y valencianos en la playa de Port Saplaya Iván Arlandis

Port Saplaya cumple dos semanas con el baño prohibido por la calidad del agua

La playa canina y una parcela de unos cien metros en el norte de Port Saplaya sigue cerrada tras encontrarse de nuevo niveles peligrosos de contaminación fecal

Stefania Di Nicola

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:35

Lo que debía ser un verano de alta afluencia turística en Port Saplaya se ha visto empañado por un cierre parcial que ya dura ... más de dos semanas. Desde el 5 de agosto bañistas y vecinos encuentran vallas y banderas rojas en la playa -incluida la playa canina- debido a los altos niveles de contaminación detectados en las acequias que desembocan en el mar.

