Playa Port Saplaya. Iván Arlandis

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy domingo 17 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta cuáles son las mejores opciones en este día

JZ

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:23

Sigue la ola de calor en la Comunitat Valencia y hay alerta roja en Valencia este domingo por las temperaturas extremas que se están produciendo. Ante esta situación, muchos optan por acudir a la playa para refrescarse y en el territorio valenciano hay una gran cantidad de opciones para ello.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

