Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy domingo 17 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla
Consulta cuáles son las mejores opciones en este día
JZ
Domingo, 17 de agosto 2025, 08:23
Sigue la ola de calor en la Comunitat Valencia y hay alerta roja en Valencia este domingo por las temperaturas extremas que se están produciendo. Ante esta situación, muchos optan por acudir a la playa para refrescarse y en el territorio valenciano hay una gran cantidad de opciones para ello.
Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.
Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.