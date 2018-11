El PP exige que el Ayuntamiento condene el anuncio de un concierto que denigra a Rita Barberá La que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. / EFE El grupo popular pide que los concejales rechacen el uso de la imagen de la exalcaldesa publicada por la discoteca Fun House ÁLEX SERRANO Valencia Miércoles, 14 noviembre 2018, 16:12

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento exigirá en el pleno de mañana que el Consistorio rechace el cartel de un concierto del grupo valenciano Los Mocetones en Madrid que representa a la exalcaldesa Rita Barberá entre botellas de alcohol. La imagen, ya retirada, indicaba que con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento, se planteaba un «homenaje-tributo» la ex primera edil. El concierto, por cierto, ha sido suspendido y el grupo ha pedido perdón en sus redes sociales «a la familia y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas».

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, pedirá que el pleno condene «la vileza» de la discoteca madrileña Fun House al ofrecer «una imagen absolutamente irrespetuosa y grosera de la que fuera Alcaldesa de Valencia durante 24 años». Para Monzó, «este tipo de actos desacreditan, ante todo, a quienes los promueven o defienden», y por ello considera necesario que «todos los concejales de los Grupos políticos del Ayuntamiento expresen de manera unánime su rechazo a este acto denigrante contra la imagen y el honor de alguien que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años y que ya no está entre nosotros para defenderse».

Además, el portavoz popular destaca que en la moción propondrán que el Consistorio «manifieste un enérgico rechazo a este tipo de iniciativas que pretenden sacar rédito económico o propagandístico mediante el uso del insulto soez e intentando la más absurda e indecente cosificación de un ser humano que, en el caso de Rita Barberá, desgraciadamente, ya no puede defenderse de ataques deplorables contra su honor».

Cartel promocional del concierto. / LP

Barberá, recordó el concejal, «ganó democráticamente 6 elecciones consecutivas, 5 de ellas por mayoría absoluta, y durante 24 años fue la alcaldesa de todos los valencianos sin excepción». Por eso, «es una exigencia democrática que los miembros de la actual Corporación defendamos como institución a quien a todos representó, y que además, condenemos estas conductas mercantilistas que solo pueden calificarse de deplorables».

Por su parte, el grupo Los Mocetones acaba de publicar un comunicado en sus redes sociales en el que explica que la publicidad «satírica» que se creó para el concierto «sólo fue incluida entre nuestro pequeño círculo de amigos de Facebook», menos de 500 personas. «Nunca fue publicada por nuestra parte en ningún medio de comunicación. En ningún caso queríamos publicitarlo, más allá de nuestro entorno», señala el grupo, que insiste en que no son políticos: «En las letras de nuestras canciones en ningún caso se trata ningún tema con connotaciones ideológicas de ningún tipo». «En ningún momento tuvimos la intención de convertir un simple concierto de rock & roll en otra cosa. No se iba a parodiar, de ninguna de las maneras, a la exalcaldesa de Valencia ni a ningún otro personaje público. Cosa que no hacemos en nuestros conciertos», comentan.

Por eso, el grupo insiste en que la discoteca no les planteó en ningún momento una supuesta «fiesta homenaje». «Por todas estas razones, anunciamos que hemos tomado la decisión de suspender el concierto, dejando claro que nuestro grupo no tiene intención alguna de buscar beneficio a costa de la memoria de nadie», señala el texto.