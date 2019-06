La policía no multará hasta septiembre a los patinetes que infrinjan la ordenanza Patinetes eléctricos por Valencia. / Jesús Signes Menguzzato avanza que primero habrá una campaña informativa de la nueva norma, que incluye también novedades sobre bicis LOLA SORIANO Viernes, 7 junio 2019, 09:10

La nueva ordenanza municipal de Movilidad que regula por primera vez los tipos y usos de los vehículos eléctricos entra en vigor mañana, pero no se traducirá en multas inmediatas a los que comentan infracciones. Así lo anunció ayer la concejala en funciones de Policía Local, Anaïs Menguzzato, que aseguró que primero van a optar por impulsar una campaña informativa, para dar a conocer los cambios que incluye la ordenanza.

La edil del PSPV, que ha comenzado la cuenta atrás en el cargo ya que le quedan nueve días para cerrar su mandato al frente de la Policía, anunció ayer que la tarea informativa comenzará ya este fin de semana y durará varios meses, «como hemos hecho en otras ocasiones cuando se han producido modificaciones de determinadas cuestiones».

Concretamente dijo que la campaña informativa durará hasta septiembre «porque, además, el verano da para usar mucho este tipo de vehículos y es nuestra obligación trasladar y enseñar a la gente que utiliza estos patinetes cómo tiene que hacerlo». Insistió en que tendrá un carácter informativo «y luego ya llegará la capacidad de denunciar cuando se produzcan infracciones, sobre todo en situaciones que generan inseguridad o problemas graves», añadió Menguzzato.

La concejala aseguró que quieren empezar por la labor «pedagógica para indicar a los usuarios de estos vehículos y también a los que usen las bicis cuáles son los espacios por donde pueden ir y por dónde no».

También dijo que es importante que conozcan «qué exigencias o requisitos conllevan estos vehículos de movilidad personal. Y que sepan diferenciar si son de tipo A o de tipo B y si necesitan o no llevar casco o la velocidad a la que pueden circular». Menguzzato justificó la decisión al decir que «evidentemente la gente no se lee la ordenanza y tenemos esa obligación de enseñar a la ciudadanía».

Recordó que «el objetivo de la nueva ordenanza de Movilidad es que convivan los peatones, los conductores de coches, bicis o vehículos de movilidad personal y para mejorar esa convivencia hay que hacer un trabajo informativo».

De hecho, detalló que todos los agentes de Valencia están haciendo un programa de formación en la Central de la Policía Local «para que conozcan los detalles más técnicos de la ordenanza de Movilidad».

El anuncio de este periodo de carencia en el que se optará por la pedagogía y no por la multa contrasta con el anunció que realizó el alcalde en funciones, Joan Ribó, a mediados del mes de mayo.

Entonces, dijo que iban a iniciar una campaña de sanciones contra los patinetes y bicicletas que circulen por las aceras, aprovechando la inminente aprobación de la citada ordenanza. Entonces, señaló que la movilidad «está cambiando de una manera importante» y que había que «adaptar y corregir, incluso con algún elemento de sanción, todo hay que decirlo».

Ribó también apuntó que quería trabajar con la Policía el exceso de velocidad de estos patinetes. Y recordó que «en patinete no se puede ir a 40 ó 50 kilómetros por hora», dijo. Y es que los patinetes A (de menos de 25 kilos) no pueden ir por la acera y los tipo B (de más de 25 kilos) no pueden circular por la acera ni por calle peatonal.