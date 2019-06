Qué es un VMP: tipos de vehículos de movilidad personal y qué es obligatorio llevar Consulta qué establece la Ordenanza de Movilidad de Valencia sobre el uso de los patinetes eléctricos LP.ES VALENCIA Jueves, 6 junio 2019, 16:11

La Ordenanza de Movilidad de Valencia, que entra en vigor el 8 de junio de 2019, determina qué es y qué no es Vehículo de Movilidad Personal y qué pueden y qué no pueden hacer por las calles de la ciudad. Se denominan Vehículos de Movilidad Personal (VMP), también conocidos como Vehículos de Movilidad Urbana (VMU), a aquellos dispositivos motorizados para desplazamiento individual con características claramente diferenciados, tanto de las bicicletas como de las motocicletas y ciclomotores, por su diseño y características técnicas. Es decir, son VMP los patinetes eléctricos, monociclo eléctrico, hoverboad, segway adulto, segway mini y todo tipo de vehículos motorizados que no sean bici o moto.

Clasificación de VMP y ciclos de más de dos ruedas. / Ayuntamiento de Valencia

Los VMP de uso personal se clasifican en los tipos siguientes, en función de sus características técnicas que están recogidas en el Anexo I de la Ordenanza de Movilidad de Valencia:

a) Tipo A, vehículos autoequilibrados (mono-ciclos, plataformas) y patinetes eléctricos ligeros, de menor tamaño

- Están equipados con un motor eléctrico y su capacidad máxima de transporte es de una plaza.

- Dispondrán de freno.

- El timbre y el casco no son obligatorios, siendo recomendables.

- Cuando circulen por la noche o en condiciones de baja visibilidad, por zona urbana, se recomienda que usen una prenda, chaleco o bandas reflectantes.

- En lo referente a la circulación por vía interurbana se estará a lo que prevea el Reglamento General de Circulación.

b) Tipo B, patinetes eléctricos de mayor tamaño

- Están equipados con un motor eléctrico y su capacidad máxima de transporte es de una plaza.

- Dispondrán de timbre, freno, luces (delantera y trasera) y catadióptricos.

- El uso del casco es obligatorio.

- Cuando circulen por la noche o en condiciones de baja visibilidad por zona urbana se recomienda que usen una prenda, chaleco o bandas reflectantes.

- En lo referente a la circulación por vía interurbana se estará a lo que prevea el Reglamento General de Circulación.

Edad permitida para circular con patinetes eléctricos

La edad permitida para circular con un VMP por las vías y espacios públicos es de 16 años. Los/las menores de 16 años solo podrán hacer uso de VMP cuando éstos resulten adecuados a su edad, altura y peso, fuera de las zonas de circulación, en espacios cerrados al tráfico, y acompañados y bajo la responsabilidad de las personas progenitoras o tutoras.

Normas de uso de los patinetes eléctricos y VMP

- No se permite la circulación con más ocupantes que las plazas para las que se ha construido el vehículo.

- Cuando los VMP circulen por el carril bici, o por las calzadas en las que estén autorizados, lo harán por su derecha, advirtiendo con antelación suficiente los giros o cualquier maniobra que se vaya a realizar y respetando las indicaciones de los semáforos, tanto los generales, como los exclusivos para bicicletas.

- Cuando se pretenda realizar un adelantamiento la persona que conduce un VMP deberá advertirlo con antelación suficiente, comprobando que existe espacio libre suficiente y que no se pone en peligro ni se entorpece a las personas usuarias que circulan en sentido contrario.

- Será recomendable disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura en caso de accidente para daños a terceras personas, personales o materiales.

- Los VMP podrán ser registrados en el Ayuntamiento aportando la marca, modelo y número de bastidor/serie a los efectos de identificación en caso de robo, accidente, estacionamiento indebido, etc