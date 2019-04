Podem agrieta un poco más el gobierno de Ribó Simulación del Plan del Cabanyal. / LP María Oliver pide más restricciones en el Plan del Cabanyal contra las viviendas turísticas y rechaza el hotel de 15 plantas PACO MORENO Valencia Martes, 16 abril 2019, 10:48

Si la semana pasada fue la del encontronazo entre la candidata socialista a la alcaldía, Sandra Gómez, y la concejala de Compromís responsable del Palau de la Música, Glòria Tello, hoy la nueva grieta en el gobierno tripartito del alcalde Joan Ribó ha aparecido en el Plan del Cabanyal. La candidata a la alcaldía por Podem, María Oliver, ha presentado las alegaciones a la alternativa de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, al señalar que comparte la preocupación que tienen algunos colectivos vecinales por la «proliferación de alquileres turísticos en el barrio, la limitación de alturas para las edificaciones y el rechazo al futuro hotel de quince plantas.

Podem plantea que el alquiler turístico en el Cabanyal no supere el 10% en toda la zona de aplicación del plan, mientras que el documento planea la división en tres zonas, con porcentajes que van desde el 10% en la zona protegida al 40% junto al puerto. La concejalía de Desarrollo Urbano ya señaló hace escasas fechas que esas cifras variarán, aunque sin especificar.

La formación liderada por Oliver en el Ayuntamiento «comparte las objeciones vecinales que señalan el incumplimiento de los principios de ocupación racional del suelo y de los objetivos del plan. No prioriza la rehabilitación frente a la nueva construcción; los edificios proyectados no respetan y preservan el paisaje del barrio; diseña zonas verdes insuficientes e incoherentes con la historia de la zona; y, a pesar de nombrarlo, no adopta medidas eficaces contra la turistificación y la gentrificación», señala en un comunicado.

En sus alegaciones consideran inapropiado que en el plan, pese a que se marca como objetivo combatir la gentrificación, sus medidas «no van encaminadas a atenuar ese proceso sino a agravarlo». Otro de los elementos que se destacan es mostrar como «innecesario y con un impacto paisajístico y ambiental negativo, el hotel de 15 plantas proyectado» en la calle Eugenia Viñes, enfrente del paseo de Neptuno.

«Las infraestructuras verdes son el principal instrumento urbanístico para combatir los efectos del cambio climático. No obstante, el tipo de zonas verdes que plantea el plan se han diseñado obviando los efectos del cambio climático como son el aumento de la temperatura (y las consecuentes islas de calor en la ciudad) y las sequías y con escasa coherencia con la trama urbana del barrio, al incorporar edificios en altura en forma de muro que impiden la entrada de brisas marinas», afirman. También critican que se contabilicen rotondas como zonas verdes y elementos urbanos de «escaso valor medioambiental e inaccesibles para el vecindario. Esta circunstancia sumada al aumento de población previsto implicaría una reducción considerable de zona verde por habitante al barrio, muy por debajo de los estándares mínimos recomendables».