El pleno del Ayuntamiento de Valencia consolida la tercera bajada de impuestos consecutiva de Catalá

El pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre en el Ayuntamiento de Valencia, que se celebra este jueves al haberse aplazado por la alerta ... roja por fuertes lluvias, ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición las Ordenanzas Fiscales para el 2026.

Según ha afirmado la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, estas ordenanzas «mantienen la mayor bajada de impuestos de la historia del Ayuntamiento aprobada en 2024, vigente para 2025 y ahora para 2026, y que, además, ha supuesto un ahorro anual de 52,4 millones de euros».

En este sentido, Ferrer San Segundo ha explicado que «estas medidas son de escudo, alivio y estímulo fiscal» y entre ellas ha destacado la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a familias numerosas; la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos, así como en las transmisiones inter vivos de inmuebles afectos a actividades económicas entre familiares directos; la bajada del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; o la rebaja del 50% la tasa para los contribuyentes por los servicios de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo.

Para la primera teniente de Alcaldía esta bajada de impuestos supone «la mejor noticia para Valencia, ya que beneficia desde el primer momento al 99% de la población y sector comercial de la ciudad a diferencia del anterior gobierno, que subió impuestos y tasas al 100% a todos, incluso a los vulnerables y además cuando la gente más estaba sufriendo que fue durante la Covid-19».

Ferrer San Segundo ha calificado la crítica de la oposición a este anuncio de rebaja fiscal de «raquitismo argumentativo» y ha asegurado que estas medidas «son estabilidad fiscal» y ha remarcado que seguimos bajando impuestos, proporcionando un estímulo y alivio fiscal mientras aceleramos la inversión y reducimos la deuda».

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha negado que exista rebaja fiscal, «ya que se han bajado unos impuestos para luego tener que subir otros porque, como ya le dijimos en este Pleno, incumpliría la regla de gasto y acabaría en un plan de ajuste y, efectivamente, así ha sido».

«Ahora – ha continuado Sanjuan– tienen subir el ICIO y la tasa de residuos y conseguir los más de 52 millones de euros que ha dejado de recaudar con fiscalidad. Su rebaja es mentira, es coger el dinero del bolsillo de los barrios trabajadores para ponerlo en el bolsillo de los barrios más ricos y es bajar el IBI para subir la tasa de basuras».

En esta línea crítica se ha mostrado también la representante del grupo municipal Compromís, Eva Coscollà, quien ha calificado de «maquillaje o campaña publicitaria en versión infinita» las ordenanzas fiscales y ha añadido que «el plan de ajuste económico-financiero que han tenido que presentar evidencia el fracaso de su política fiscal pensada más para alimentar titulares que transformar la ciudad, que pone por delante los intereses de los de siempre y se mueve a base de improvisación, con medidas puntuales, selectivas y bastante opacas».

En su intervención, Coscollà ha defendido un modelo «de fiscalidad justa y progresiva, donde haya redistribución, transparencia, que no deje a nadie fuera, una gestión responsable que no ponga en riesgo las cuentas municipales y una respuesta valiente y estructural para la gente que realmente lo necesite».

Cambio de términos

Las Ordenanzas Fiscales para 2026 introducen mejoras en favor de las personas contribuyentes como son la flexibilidad y la empatía fiscal y contemplan la posibilidad de dispensar de presentar garantía o fianza para conceder aplazamientos y fraccionamientos en las deudas superiores a 18.000 euros (en las de menos importe no se exige), cuando no puedan aportarse y la ejecución de la deuda tributaria afecte a la capacidad de producción y de nivel de empleo.

También se modifica la ordenanza fiscal correspondiente para excluir del pago de tasa la emisión por la Policía Local de copia del atestado o informe equivalente en el que conste toda la información sobre las circunstancias los accidentes de circulación. Esta medida ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno y de Compromís y la abstención del grupo Socialista.

Por otro lado, se ha adecuado la terminología relativa a la discapacidad con la eliminación de referencias vejatorias, inapropiadas o desfasadas en las ordenanzas reguladoras de impuestos como el IAE y el ICIO. Este punto del Pleno se ha aprobado por unanimidad.

También se ha derogado el precio público del servicio de ayuda a domicilio, lo que implica extender la gratuidad a todas las personas usuarias del mismo y el no abono del importe del consumo de agua potable y la tasa de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo, entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, para los vecinos y vecinas de las pedanías del Sur afectadas por la riada.

ICIO e IBI

Se aprueba también una bonificación del 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para las nuevas inversiones tecnológicas o de base innovadora que se implanten en enclaves tecnológicos o las ampliaciones de las existentes.

Y se incorpora una nueva bonificación del 75% en la cuota del IBI a favor de inmuebles de propiedad municipal en concesión que estén destinados a las actividades propias de las instalaciones deportivas.

Esta medida tiene como objetivo ayudar a reactivar los equipamientos deportivos municipales, dotarles de competitividad para hacerlos atractivos a los posibles concesionarios de estos servicios públicos, de modo que se fomente su utilización por los vecinos y la práctica del deporte.