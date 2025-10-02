DIRECTO | Pleno del Ayuntamiento de Valencia
Sigue el minuto a minuto de la sesión ordinaria de este jueves correspondiente al mes de septiembre
Jueves, 2 de octubre 2025, 09:12
09:57
Sobre la moción del PP sobre el valenciano, Vox es previsible y no cambia su discurso. Alega que gracias a una moción de Vox, «Valencia ha recuperado el acento del pueblo». Recuerda que se reprobará a los ministros Albares, Morant y asegura que su propuesta va más allá y pretende incluir a Illa («un ladrón cultural»).
09:57
El portavoz de Vox, José Gosálbez, dice que hoy «vamos de entierro» refiriéndose al cierre de la Fundación Valencia Activa. «Ocho años de gobierno socialcomunista hicieron que acabara siendo un chiringuito», ha aseverado tras enumerar una retahíla de informes y sentencias contra la gestión del Rialto de esta entidad: «Con responsabilidad hemos cerrado el chiringuito».
09:43
Compromís también propone mejorar la movilidad, condenar lo que está pasando en Palestina y la vivienda.
09:43
Robles dice que en el edificio de 134 viviendas de La Torre adquirido por el Consistorio se ha llenado de pisos turísticos. «Está lleno. Se han abierto hace dos meses. La alcaldesa Catalá dice una cosa y hace otra. Está rodeada de contradicciones», critica.
09:38
La portavoz de Compromís, Papi Robles, también se solidariza con la flotilla y vuelve a pedir que el Estado español «ponga fin» a las relaciones con Israel, cosa que también tiene que hacer el Ayuntamiento: «Netanyahu tiene que ser declrado persona non grata»
09:38
También ha avanzado que plantearán mociones por Palestina, la vivienda y en contra de la trata de mujeres.
09:38
«Las protestas han discurrido de una manera pacífica y ejemplar. Ya me gustaría que Mazón tuviera el mismo respeto hacia las víctimas», ha aseverado Sanjuan sobre los posibles disturbios durante el 9-O.
09:38
Sanjuan ha mostrado su solidaridad con la flotilla de Gaza, define la matanza de Israel como «genocidio» y cree que la retención de navegantes españoles es un delito que debe ser investigado por la Fiscalía.
09:32
Después de la demora habitual en este tipo de actos, el grupo municipal socialista hace su entrada en el Consistorio para atender a los medios.
09:20
Vamos con los canutazos previos a la prensa que, como siempre, arrancará el PSPV y su portavoz, Borja Sanjuan, que este año portará la Real Senyera en la Procesión Cívica de dentro de una semana.
09:19
Ni que decir cabe que también se aprobarán los honores y distinciones de la festividad del 9 d'Octubre.
09:17
Además, este jueves es una gran ocasión para debatir algunos asuntos que quedaron pendientes en el frenético debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar a mediados del mes pasado.
09:17
Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero ya les adelantamos que en esta sesión se debatirá largo y tendido sobre asuntos como las nuevas ordenanzas fiscales para el ejercicio que viene. «La mejor noticia para nuestros vecinos y comerciantes es que para 2026, por tercer año consecutivo, confirmamos la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento un año más», ha comentado la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo.
09:12
Saludos y muy buenos días desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia. Tras la alerta roja provocada por el temporal de lluvias del arranque de esta semana, hoy sí se celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre... pese a estar ya en octubre.
