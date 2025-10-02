DIRECTO | Pleno del Ayuntamiento de Valencia

09:17

Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero ya les adelantamos que en esta sesión se debatirá largo y tendido sobre asuntos como las nuevas ordenanzas fiscales para el ejercicio que viene. «La mejor noticia para nuestros vecinos y comerciantes es que para 2026, por tercer año consecutivo, confirmamos la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento un año más», ha comentado la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo.