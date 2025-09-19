Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Guadalajara y Soria
Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Valencia de este viernes. AYTO. VALENCIA

Valencia mantiene una bajada de impuestos de 52 millones de euros

El impacto de la rebaja fiscal anunciado inicialmente era de 70 millones y Caballero justifica el desfase señalando que el primer dato era «una previsión»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:34

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia celebrada este viernes ha acordado llevar las Ordenanzas Fiscales para el 2026 al próximo pleno ordinario ... para ser refrendadas. Las deducciones tributarias, que fueron aprobadas para 2024 y que también han estado en vigor durante este año, han supuesto un ahorro de 52,4 millones de euros cada año para el bolsillo de los valencianos que se mantendrá de cara al próximo ejercicio. Según el Consistorio, ha sido la bajada de impuestos «más relevante de las grandes ciudades españolas».

