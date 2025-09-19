Valencia mantiene una bajada de impuestos de 52 millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia celebrada este viernes ha acordado llevar las Ordenanzas Fiscales para el 2026 al próximo pleno ordinario ... para ser refrendadas. Las deducciones tributarias, que fueron aprobadas para 2024 y que también han estado en vigor durante este año, han supuesto un ahorro de 52,4 millones de euros cada año para el bolsillo de los valencianos que se mantendrá de cara al próximo ejercicio. Según el Consistorio, ha sido la bajada de impuestos «más relevante de las grandes ciudades españolas».

Pese a que en 2023 se anunció que el impacto de la rebaja para los contribuyentes sería de 70 millones de euros, a ejercicio consolidado, la cifra ha sido 18 millones menor quedándose en los citados 52 millones. El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado que este desfase se debe a que el primer dato que se aportó sobre esta medida era una «previsión» mientras que el segundo ha sido una vez aplicada esta bajada de carga impositiva.

Sea como fuere, se confirma así para 2026 la vigencia de medidas como la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a familias numerosas; la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos, así como en las transmisiones inter vivos de inmuebles afectos a actividades económicas entre familiares directos; la bajada del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; o la rebaja del 50% la tasa para los contribuyentes por los servicios de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo.

Según ha expuesto al respecto la concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, «la mejor noticia para los vecinos y comerciantes de Valencia es que, para el año 2026, por tercer año consecutivo, confirmamos la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento porque la estabilidad también es importante en el ámbito fiscal».

En este sentido, la también primera teniente de alcalde ha puesto en valor que «lo hemos hecho en el primer año electoral, lo hemos refrendado en el segundo y, ahora, también en el tercero. Sin el tacticismo de esperar al final del mandato para bajar impuestos, beneficiando desde el primer momento al 99% de los vecinos y comerciantes de Valencia; a diferencia del anterior gobierno de Compromís y PSOE que subió impuestos y tasas al 100%. A todos. Incluso a los vulnerables, con dificultades o menores recursos a quienes ahora dicen defender».

Empatía fiscal

Las Ordenanzas Fiscales para 2026 introducen la posibilidad de establecer plazos mayores o distintos a los recogidos con carácter general para los casos de aplazamiento y fraccionamiento de pago para conceder unas mayores facilidades. Con ello, se busca poder adaptar a cualquier situación que pueda producirse en la que sea oportuno flexibilizar y alargar la secuencia de pagos.

Por otra parte, se contempla, además, la posibilidad de dispensar presentar garantía o fianza para conceder aplazamientos y fraccionamientos en las deudas superiores a 18.000 euros (en las de menos importe no se exige), cuando no puedan aportarse y la ejecución de la deuda tributaria afecte a la capacidad de producción y de nivel de empleo

Con estas medidas, como ha apuntado Ferrer San Segundo, «articulamos fórmulas para facilitar el pago a aquellos obligados tributarios que tengan dificultades transitorias, aportando flexibilidad y ampliando la empatía fiscal a los contribuyentes En definitiva, creemos y creamos una Administración más cercana y sensible».

Además, se modifica la Ordenanza fiscal correspondiente para excluir del pago de tasa la emisión por la Policía Local de copia del atestado o informe equivalente en el que conste toda la información sobre las circunstancias los accidentes de circulación.

Así, el Ayuntamiento ha actuado con celeridad en la adaptación a la modificación de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobada el 25 de julio de 2025. Es más, el Ayuntamiento, de hecho, ya viene aplicando este criterio de no sujeción a las autoliquidaciones que se han practicado desde la entrada en vigor de la norma referida.

Personas con discapacidad

Se ha llevado a cabo también una revisión de las ordenanzas fiscales para adecuar la terminología relativa a la discapacidad a la redacción del artículo 49 de la Constitución Española. Como resultado de ello, se eliminan en las ordenanzas reguladoras de impuestos como el IAE y el ICIO, así como de diversas tasas, referencias vejatorias, inapropiadas o desfasadas como «disminuidos», «minusvalía» o «diversidad funcional».

«Con ello, dignificamos las menciones a las personas con discapacidad, en una medida de sensibilidad, respeto e incluso justicia normativa, que va, además, alineada con la presentación de la candidatura del Ayuntamiento a ser Ciudad Accesible Europea 2026 para el premio Access City Award que otorga la Comisión Europea, y con la vocación del equipo de Gobierno que preside María José Catalá de posicionar a Valencia como modelo en accesibilidad e innovación urbana», ha destacado la titular de Hacienda.

Inversiones tecnológicas

Con el objetivo de dinamizar futuros Enclaves Tecnológicos Urbanos de la ciudad, una vez sean declarados como tal por el Consell, como el que el Ayuntamiento impulsa en La Marina, se aprueba una bonificación del 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras («ICIO») para las nuevas inversiones tecnológicas o de base innovadora que se implanten en enclaves tecnológicos o las ampliaciones de las existentes.

Como ha apuntado la responsable de Hacienda, «con esta medida, fomentamos la implantación de empresas dedicadas a actividades con un alto componente tecnológico o de alta intensidad innovadora en La Marina, anticipándonos a la futura declaración solicitada como enclave tecnológico urbano. Considerando, además y fundamentalmente, que son tractoras en la creación de empleo de calidad y con gran retorno para la ciudad».

«Queremos que Valencia sea cuna, pero también hogar del talento. Que se quede en la ciudad», ha añadido.

Concesiones deportivas

Se incorpora una nueva bonificación del 75% en la cuota del IBI a favor de inmuebles de propiedad municipal en concesión que estén destinados a las actividades propias de las instalaciones deportivas.

A este respecto, ha explicado Ferrer San Segundo que «la mayor parte de las instalaciones deportivas municipales en régimen de concesión se encontraban caducadas cuando accedimos al Gobierno, y no pocas en un estado físico de precariedad preocupante».

«Se trata, además, de establecimientos que, dada su titularidad pública municipal, por previsión contractual suelen tener limitaciones en los precios/tarifas», ha añadido.

En este contexto, como ha apuntado la también Primera Teniente de Alcalde, la medida tiene como objetivo «ayudar a reactivar y redinamizar los equipamientos deportivos municipales, dotándolos de cierta competitividad para hacerlos atractivos a los posibles concesionarios de estos servicios públicos, de modo que se fomente su utilización por los vecinos y la práctica del deporte».

Servicio de ayuda a domicilio y dana

Las medidas de alivio y estímulo fiscal se suman a las adoptadas por la última Junta de Gobierno Local del pasado 12 de septiembre. En primer término, la derogación del precio público del servicio de ayuda a domicilio, que supone extender la gratuidad a todas las personas usuarias del mismo.

Con esta medida, como ha recordado la primera teniente de alcalde «se alivia la carga económica sobre algunas personas mayores y vulnerables que hasta ahora abonaban el precio público, mejorando su calidad de vida».

En segundo lugar, la Junta de Gobierno Local aprobó la articulación efectiva y aplicación definitiva de las fórmulas para que los vecinos de las pedanías de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-l'Oliveral no abonen el importe del consumo de agua potable y tampoco la tasa de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo que se incluye en el recibo, por el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025; asumiendo el Ayuntamiento los importes correspondientes a aquel consumo y, además, dejando de cobrar de la tasa.

«En definitiva, seguimos bajando impuestos y manteniendo la estabilidad en nuestras ordenanzas fiscales, proporcionando con ello un estímulo y alivio fiscal a los vecinos y comerciantes de Valencia. Lo hacemos, además, mientras aceleramos la inversión y reducimos la deuda», ha concluido Ferrer San Segundo.