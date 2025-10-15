Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista interior del palacio de los Marqueses de Montortal. AYTO. VALENCIA

Operación para salvar el Palacio de Montortal

El Ayuntamiento acomete obras de refuerzo y tapiado en el interior del edificio situado en la plaza del Temple para «conservar el edificio y mantener el valor patrimonial»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:43

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido acometer una serie de obras en el interior del Palacio de los Marqueses de Montortal, con el objetivo de ... conservar el edificio y mantener el valor patrimonial que representa. Por ello, la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, ha acordado iniciar los trámites para contratar las actuaciones de refuerzo, apuntalamientos, tapiado y otras labores en el citado inmueble municipal. Las obras tendrán una duración de dos meses, cuentan con un presupuesto de casi 50.000 euros y serán ejecutadas por la empresa Alturas de la Mancha, S.L.

