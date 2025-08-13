Las obras en la Fuente de San Luis mejorarán la vía que conduce a la estación

El concejal de urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado este miércoles las obras de mejora del acceso al apeadero de la ... Fuente de San Luis. Las obras ultiman la vía peatonal que conectará el vecindario con la instalación ferroviaria. «El objetivo es que el tránsito sea más amable», ha explicado el concejal. Para ello, se incluirán un sistema de drenaje sostenible y una zona de sombreado a través de árboles que se plantarán en octubre . La actuación municipal corre a cargo de la empresa Becsa S. A. con un presupuesto de 300.000 euros.

Los trabajos de renovación han consistido en la prolongación de la acera existente en el margen sur del camino del Molí. Esta superficie enlaza la estación con la plaza Músico Cuesta, que se encuentra a unos 200 metros, así como con la calle Vicario José Ramón. En 2019 ya se mejoró el tramo para que tuviera accesibilidad peatonal. Sin embargo, el área de la Fuente situada al este de la estación quedó conectada únicamente por una orilla muy estrecha. Ahora tendrá al menos 4,5 metros a excepción del tramo cercano a la avenida Ausiás March que se ha reducido para que la calzada pueda mantener 7,5 metros de ancho y facilitar así el giro de los vehículos.

En su visita, el alcalde en funciones ha celebrado la llegada de un nuevo inversor para la construcción del centro comercial que se ubicará en Turianova. «Creo que esto demuestra que Valencia avanza y tiene futuro. Grandes empresarios se interesan por la ciudad», ha comentado Giner. Ha indicado que la futura zona comercial ya tiene licencia y todos los permisos, y ahora también cuenta con inversión, por lo que su construcción seguirá como estaba prevista. La promotora que llevará a cabo el mayor centro comercial en desarrollo de España, conocido como Infinity, es de Tomás Olivo.

La operación tendrá un coste de 60 millones y ha sido liderada por la consultora inmobiliaria JLL. La superficie bruta alquilable será de 92.000 metros cuadrados y tendrá un nivel de comercialización comprometida superior al 55% de los más de 220 espacios disponibles. A ello se suman otros 20.000 metros cuadrados para terciario (hoteles, oficinas y alojamientos temporales), como ya informó LAS PROVINCIAS el pasado martes.