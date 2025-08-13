Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nueva acera en el recorrido desde la Fuente de San Luis al apeadero de Adif.

Nueva acera en el recorrido desde la Fuente de San Luis al apeadero de Adif. IVÁN ARLANDIS

Las obras en la Fuente de San Luis mejorarán la vía que conduce a la estación

Valencia está en el punto de mira de los grandes inversores, como Tomás Olivo con el nuevo centro comercial de Turianova

Rosana Ferrando

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:44

El concejal de urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado este miércoles las obras de mejora del acceso al apeadero de la ... Fuente de San Luis. Las obras ultiman la vía peatonal que conectará el vecindario con la instalación ferroviaria. «El objetivo es que el tránsito sea más amable», ha explicado el concejal. Para ello, se incluirán un sistema de drenaje sostenible y una zona de sombreado a través de árboles que se plantarán en octubre . La actuación municipal corre a cargo de la empresa Becsa S. A. con un presupuesto de 300.000 euros.

