«Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»

Las obras que remodelan la avenida Giorgeta se han convertido en una pesadilla para los pequeños comercios que se ubican en ella. El suelo que ... han levantado en una de las arterias principales de Valencia para mejorar la vía ha significado, según los vecinos y los empresarios de la zona, destrozarles la rutina y la clientela.

El proyecto, que se inició la primera semana de julio y tendrá una duración estimada de 14 meses, está pensado para mejorar aceras, canalizaciones y pavimentación. El resultado ha sido una odisea diaria para quienes la transitan diariamente. Los residentes y trabajadores describen la calle como un escenario con accesos imposibles, ruido constante y sensación de desorganización. Soledad, una mujer de 70 años, vive en un primer piso y para ella es un suplicio: «No podemos abrir las ventanas del ruido de las máquinas».

María José, trabajadora de la librería Vuelo de Palabras, mantiene la calma con una mezcla de resignación y cansancio. «Toda obra, si es para mejora, hay que aguantarla, pero debería hacerse de algún modo que no impida el paso a la gente durante tantos días», explica desde su mostrador, mientras revisa una pila de libros recién llegados.

Frente a su escaparate, al otro lado de la calzada, hay una sucesión de montículos de tierra, vallas metálicas y pasarelas improvisadas. «Aún no han llegado a mi puerta, pero ya siento sus efectos. A mí me da pereza hasta ir a la farmacia, y eso que está cruzando a la calle». El descenso de clientes es evidente: «En verano siempre hay un bajón y este año ha sido brutal. Ahora, en octubre, que empieza la temporada alta, seguimos igual o peor, sobre todo desde esta última semana».

Obras en la avenida Giorgeta. J. Signes

Más que una librería, Vuelo de Palabras funciona como un pequeño centro cultural. Organiza presentaciones de libros casi todos los días, pero el ambiente ha cambiado. «Hemos tenido el casos de la presentación de un libro con únicamente dos personas sentadas. Lo normal sería esperar cuatro o cinco como mínimo. Los que vienen son los fieles habituales, sin embargo, dicen que no vuelven porque son conscientes de lo que cuesta llegar hasta aquí». María José asegura que los taxis no quieren dejar a sus clientes en la puerta, al igual que los transportistas, que tienen muy complicado hacer las descargas de los productos. «Si esto sigue así, en Navidad nos harán polvo», se lamenta.

El punto más crítico

Justo enfrente, la Farmacia Castillo sufre la peor parte. Está atrapada en un caos de hierros y arena. Amparo Castillo y Mari Carmen Fernández lo resumen sin rodeos: «Hay menos gente y hacen mucho ruido, pero lo peor es el peligro que supone el estado del suelo para las personas que quieran entrar a comprar medicamentos». Al establecimiento acuden muchas personas mayores, con andador, también lo hacen invidentes o madres y padres con carritos de bebé. Todos ellos encuentran grandes dificultades para poder adquirir artículos de gran necesidad. Ha habido días en los que incluso han tenido que sortear grandes agujeros.

Castillo y Fernández relatan que cada día es una sorpresa: «Un día hay rampa, al siguiente no. Hemos tenido que pedirle a los obreros que quiten las vallas para poder subir las persianas porque no caen en que tenemos que abrir el negocio. Lo peor es que nadie nos informa de nada. Nos enteramos por los trabajadores, si tienen un buen día y te lo quieren contar».

Las farmacéuticas critican la falta de coordinación. «Podrían hacer lo más ruidoso a primera hora, antes de que inicie el horario comercial. Pero no. Siempre se deciden a picar cuando el local está lleno. No piensan que aquí trabajamos con personas mayores, que vienen a diario y que necesitan seguridad y tranquilidad».

Hostelería afectada

El restaurante Cruz Blanca, emplazado justo donde comienzan las obras, es uno de los puntos de encuentro tradicionales de la zona. Sus dueños han visto caer la clientela nocturna de entre semana en picado. Valentín, uno de los camareros, lo cuenta consternado: «Nos ha destrozado el negocio de la noche. La faena ha bajado un 80%».

«Antes venía mucha gente del AVE y del metro, porque estamos muy cerca de la estación Joaquín Sorolla y la parada de Jesús. Ahora no pasa nadie. Los días laborales esto es un desierto. Solo trabajamos los fines de semana con grupos que ya tienen reservas», se consuela Valentín. En la cocina son dos empleados y de cara al público dos más que tratan de mantener el ritmo.

«Si sigue así, para Navidad nos limitaremos a las reservas de siempre y no contaremos con aquellos que entran de casualidad, como otros años». A ellos tampoco les han informado de los plazos en los que su comercio se verá afectado por la remodelación. Solo han escuchado rumores de que próximamente pondrán adoquín a esa altura de la avenida, pero nada es seguro porque no reciben comunicados institucionales.

Mientras los trabajadores de la obra avanzan lentamente y el polvo cubre los escaparates y las fachadas, la avenida ha perdido su vitalidad habitual. Los vecinos apenas pasean, los clientes buscan otras alternativas con un camino más sencillo y los negocios intentan sobrevivir como pueden.