El Ayuntamiento de Valencia aprueba las obras del polideportivo de Orriols

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el Proyecto de ejecución de las obras de reparación para la puesta en funcionamiento del polideportivo de Orriols ... . El portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha anunciado este viernes el acuerdo del gobierno que supone un paso adelante en la recuperación de esta dotación vecinal, y que cuenta con un presupuesto estimado de 1.036.745,05 euros (IVA incluido). «El compromiso de este Ayuntamiento es poner esta infraestructura a funcionar cuanto antes en plenas condiciones de seguridad», ha comentado Caballero.

Precisamente, el pasado mes de mayo, la alcaldesa, María José Catalá, se reunió con entidades ciudadanas del barrio y les adelantó la voluntad del gobierno municipal de solucionar los problemas de este equipamiento vecinal y volver a ponerlo en uso para todos los vecinos y vecinas de la zona. Posteriormente, el 25 de septiembre pasado, el Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal remitió el proyecto de obras al Servicio Municipal de Deportes.

«Con la aprobación hoy del proyecto por parte de la Junta de Gobierno Local arranca el proceso que concluirá en la licitación de las obras y en la ejecución del proyecto, para, posteriormente, proceder a la puesta en uso de las instalaciones lo más pronto posible», ha señalado Juan Carlos Caballero.

El proyecto contempla las obras de rehabilitación puntual del complejo y, en especial, de la cubierta para acoplarlo a las nuevas exigencias de las personas usuarias. Tal como se recoge en la memoria de actividad, no se contempla actuar en la distribución del espacio, ya que el recinto funciona correctamente desde el punto de vista de la funcionalidad.

La reparación de toda la cubierta de la zona de piscina incluye el desmontaje (sin tocar el interior de madera), la eliminación del policarbonato y sustitución por chapa prelacada con protección; el doblado de toda la superficie de la cubierta mediante la colocación de rastreles tipo omega, aislamiento de fibra de vidrio IBR-80 y posterior montaje de chapa prelacada, y el remate vertical de alero-babero en final de aguas cubierta, para el cierre con plancha de acero.

Asimismo, se sanearán las cabezas de los pilares de apoyo de las vigas de madera, se repararán las bases y capiteles de los pilares, se cambiarán la cubierta de los lucernarios, y se saneará y rejuntarán los vasos y el suelo de la piscina.

También se actuará sobre el suelo de PVC en losetas en las zonas de las playas de la piscina y las zonas de vestuario sótano, y se desmontará y se retirará la sauna y el baño turco. Además, se contempla el pintado del interior del edificio, zona de planta baja, zona vestuarios y accesos al sótano, y la sustitución de los rodapiés dañados en la sala de actividades de la planta baja. También se incluye la sustitución de puertas dañadas en la planta sótano, la reposición de los falsos techos en las salas deportivas de la planta baja y del sótano; y se cambiarán la grifería y los rociadores.

La actuación recoge también la limpieza general de todas las instalaciones y la reposición del césped de la pista de pádel, así como de las resinas en la pista de tenis. Finalmente, las obras incluirán la revisión de mantenimiento completa de la climatización y ventilación de las salas de deporte y vestuarios.

El portavoz, Juan Carlos Caballero, ha señalado que el proyecto no altera la volumetría ni las condiciones urbanísticas de la parcela en su conjunto, por lo que se dispone de suficientes márgenes urbanísticos para que el nuevo polideportivo disponga de todos los elementos, espacios y equipamientos necesarios para cubrir las necesidades de la zona.