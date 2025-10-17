Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
Vecinos de Benimaclet y Orriols recogen firmas contra el cierre de la piscina de Orriols. J. L. BORT

El Ayuntamiento de Valencia aprueba las obras del polideportivo de Orriols

Caballero asegura que las instalaciones deportivas se reabrirán «cuanto antes y en plenas condiciones de seguridad» | Los trabajos tendrán un coste superior al millón de euros

S. V.

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:34

Comenta

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el Proyecto de ejecución de las obras de reparación para la puesta en funcionamiento del polideportivo de Orriols ... . El portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha anunciado este viernes el acuerdo del gobierno que supone un paso adelante en la recuperación de esta dotación vecinal, y que cuenta con un presupuesto estimado de 1.036.745,05 euros (IVA incluido). «El compromiso de este Ayuntamiento es poner esta infraestructura a funcionar cuanto antes en plenas condiciones de seguridad», ha comentado Caballero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados
  9. 9

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia aprueba las obras del polideportivo de Orriols

El Ayuntamiento de Valencia aprueba las obras del polideportivo de Orriols