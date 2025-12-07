Normalidad en los accesos a Mestalla tras el Maratón de esta mañana

Aclimatar las zonas adyacentes al campo de Mestalla después de que decenas de miles de corredores hayan atravesado la avenida de Aragón, la de Blasco ... Ibáñez y el paseo de la Albereda era un reto complejo. A las 13:00 horas todavía estaban pasando los últimos participantes de la Maratón de Valencia por el tramo paralelo al río más cercano al estadio, así que los equipos de limpieza y de seguridad disponían de menos de tres horas antes de que empezara el partido entre el Valencia y el Sevilla, a las 16:15 horas. Aunque en realidad el tiempo era menor, ya que el desplazamiento de los aficionados suele comenzar alrededor de una hora antes. Pero, el esfuerzo de los equipos implicados ha surtido efecto y, a menos de media hora de que el árbitro diera el comienza del partido, el ambiente que se respiraba en las inmediaciones de Mestalla era de normalidad absoluta.

Las pocas botellas de agua repartidas por el suelo que todavía no han sido recogidas y las vallas amontonadas son los únicos indicios de que, unas horas antes, unas 36.000 personas han atravesado la zona colindante con Mestalla para conseguir el objetivo de terminar los 42 kilómetros y pico. El resto de elementos, los habituales de un día de partido: tiendas de bufandas, aficionados con la pertinente camiseta del equipo y coches al acecho de un hueco donde quedar aparcados. La movilidad era la esperada. Los últimos puentes que cruzan el río por la zona en reabrirse han sido los de Aragón y el Real.

El estadounidense Paul Prela es uno de los corredores del Maratón que han decidido acudir también al partido. En su caso, la decisión ha sido tomada este mismo domingo, al enterarse de que había partido. Así, vestido con la camiseta que este año regalaba la organización, ha acudido a Mestalla.

La coincidencia entre ambos eventos era una dificultad para el tráfico añadida a la siempre difícil gestión del Maratón. Y es que el recorrido, que atraviesa 'el cap i casal' de un lado a otro, deja incomunicada la ciudad durante varias horas e imposibilita la circulación de coches y autobuses. Una vez terminada la prueba, sin embargo, los servicios de limpieza se han puesto manos a la obra para acicalar las calles y el dispositivo policial de seguridad correspondiente al partido se ha podido desplegar.

A lo largo de los últimos días, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reprochado al presidente de la Liga, Javier Tebas, la falta de colaboración para cambiar el horario del encuentro. Su petición fue desestimada, así que Catalá le ha reprochado esta mañana que piense más «en los derechos de televisión que en el aficionado».