Un corredor de la Maratón estadounidense que acude al partido del Valencia, este domingo. Ivan Arlandis.

Normalidad en los accesos a Mestalla tras el Maratón de esta mañana

La alcaldesa pidió a Tebas un cambio de horario para que no se solaparan: «El fútbol prioriza los derechos televisivos al aficionado»

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:31

Comenta

Aclimatar las zonas adyacentes al campo de Mestalla después de que decenas de miles de corredores hayan atravesado la avenida de Aragón, la de Blasco ... Ibáñez y el paseo de la Albereda era un reto complejo. A las 13:00 horas todavía estaban pasando los últimos participantes de la Maratón de Valencia por el tramo paralelo al río más cercano al estadio, así que los equipos de limpieza y de seguridad disponían de menos de tres horas antes de que empezara el partido entre el Valencia y el Sevilla, a las 16:15 horas. Aunque en realidad el tiempo era menor, ya que el desplazamiento de los aficionados suele comenzar alrededor de una hora antes. Pero, el esfuerzo de los equipos implicados ha surtido efecto y, a menos de media hora de que el árbitro diera el comienza del partido, el ambiente que se respiraba en las inmediaciones de Mestalla era de normalidad absoluta.

