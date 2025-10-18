Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan, Miguel y Miguel Ángel, este viernes en Valencia. IRENE MARSILLA

El 29-O en la Policía Local de Valencia: «Aquella noche no pensamos. Sólo ayudamos»

Tres agentes que van a ser condecorados por su labor el día de la dana explican sus servicios: uno de ellos salvó a 10 ancianos de una residencia de Picanya

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:14

Miguel Montes acababa de dejar a sus hijos en casa de unos vecinos, en Picanya, cuando decidió bajar a ver a los ancianos de una ... residencia situada a pie de calle detrás de su casa. «No dejaba de pensar en ellos», dice. Miguel Ángel y Juan García estaban en casa cuando recibieron la petición de refuerzos. En una hora estaban en la central. «No pensamos, sólo teníamos que ayudar», cuentan. Son tres de los cientos de agentes de la Policía Local de Valencia, miles de cuerpos de toda el área metropolitana, que en la noche del barro, tras la tarde del agua, se lanzaron hacia las pedanías y pueblos anegados para ayudar. Cuentan como si nada, como usted y yo contaríamos que nos hemos tomado un café, que salvaron a una decena de abuelitos con el agua al cuello, a una mujer que llevaba horas sobre una gasolinera o a una familia con un bebé que habían tenido que subirse a la azotea de sus casas. Ellos tres serán condecorados la semana que viene, en el día de la Policía Local, por sus servicios el 29 de octubre.

