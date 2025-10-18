Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, en el juzgado de Catarroja antes de su declaración. IRENE MARSILLA

El enésimo misterio de la CHJ: ¿dónde estaban sus agentes medioambientales el 29-O?

Polo dijo ante la jueza que estos efectivos no trabajaron en las horas decisivas de la dana porque no se les demandaron «servicios excepcionales» como vigilar barrancos sin aforos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que lleva la causa de la dana, volvió a poner el foco ... de la investigación sobre las sombras que rodean la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 29 de octubre para preguntar si sus agentes medioambientales vigilaron los cauces de la demarcación. El presidente del organismo de la cuenca, Miguel Polo, defendió la labor de estos efectivos en su declaración ante la magistrada pese a que concluyeron su jornada laboral a las 17:00 del fatídico día de autos, es decir, no estuvieron al pie del cañón en las horas más decisivas de la riada. «Las personas tienen un horario de trabajo y a la hora que han cumplido su trabajo se van, cuando no se le han demandado servicios excepcionales», aseguró al respecto.

