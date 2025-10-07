Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, a su entrada al juzgado de Catarroja. IRENE MARSILLA

Polo aplaudió a los policías de Aguas de la CHJ pese a que no trabajaron en las horas decisivas de la dana

El presidente del organismo de la cuenca ensalzó las actuaciones de los agentes medioambientales en la reconstrucción obviando que acabaron su jornada laboral a las 17:00 horas del 29-O

Pablo Alcaraz
Álex Serrano López

Pablo Alcaraz y Álex Serrano López

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 18:06

Comenta

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, cerró filas con sus policías de Aguas alabando su actuación durante la ... dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. En la carta que acompaña a la memoria de gestión del organismo de la cuenca relativa a 2024, Polo hace una defensa acérrima de sus agentes medioambientales, aunque, tal y como se ha conocido meses después, su papel durante la riada esté en tela de juicio tras revelar la propia CHJ que estos efectivos no trabajaron más allá de las 17:00 horas del 29-O, es decir, estuvieron ausentes en las horas más trascendentales del desastre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  4. 4 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  5. 5 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  8. 8 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  9. 9 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  10. 10 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Polo aplaudió a los policías de Aguas de la CHJ pese a que no trabajaron en las horas decisivas de la dana

Polo aplaudió a los policías de Aguas de la CHJ pese a que no trabajaron en las horas decisivas de la dana