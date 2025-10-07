Polo aplaudió a los policías de Aguas de la CHJ pese a que no trabajaron en las horas decisivas de la dana

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, cerró filas con sus policías de Aguas alabando su actuación durante la ... dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. En la carta que acompaña a la memoria de gestión del organismo de la cuenca relativa a 2024, Polo hace una defensa acérrima de sus agentes medioambientales, aunque, tal y como se ha conocido meses después, su papel durante la riada esté en tela de juicio tras revelar la propia CHJ que estos efectivos no trabajaron más allá de las 17:00 horas del 29-O, es decir, estuvieron ausentes en las horas más trascendentales del desastre.

«Hay que destacar el trabajo llevado a cabo por el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos», arranca uno de los párrafos de la misiva de Polo haciendo referencia a las labores llevadas a cabo por sus miembros. El máximo dirigente del organismo de la cuenca se detiene para detallar las tareas de inspección y valoración de daños causados por la dana sobre cauces e infraestructuras hidráulicas, sobre las que dice que han sido «especialmente relevantes».

En concreto, el presidente de la Confederación desglosa las casi 900 iniciativas realizadas en la reconstrucción sin resaltar ninguna acción concreta de los policía de Aguas el día de autos. En concreto, hace referencia a 492 actuaciones por elementos obstructivos, rotura de márgenes y acumulación de áridos; 363 relativas a daños en infraestructuras en DPH o zonas aledañas; y 41 por roturas de colectores o por acumulaciones de residuos junto al asesoramiento a las personas físicas y jurídicas afectadas por la recuperación.

Asimismo, Polo también sacó pecho por haber implementado una aplicación web para el seguimiento y mantenimiento de las obras de emergencia, la gestión de los lotes de actuación y para la actualización de las incidencias. Esto, según el máximo responsable del ente de la cuenca, «ha permitido mejorar la coordinación de las intervenciones y optimizar la planificación de las acciones de recuperación».

Cabe recordar que la Generalitat puso a la CHJ en un brete la semana pasada con el temporal que azotó la Comunitat cuando el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, instó a la entidad que dirige Polo a hacer público un listado tanto del número de agentes medioambientales que estaban operativos en el reciente el episodio de lluvias así como su horario laboral. Hasta la fecha, la Confederación ha guardado silencio.

Informe de Les Corts

Según el informe que la CHJ remitió a principios de septiembre a la comisión de investigación de Les Corts, el servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos cuenta con una plantilla de 55 empleados, bien agentes medioambientales (AMA) bien guardas fluviales (GF), distribuidos por toda la demarcación del Júcar. En general, cada agente tiene asignado un sector de territorio, donde ejerce sus competencias en materia de policía de aguas, que vienen establecidas en el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001). Además, existen cuatro zonas, que agrupan diferentes sectores, que cuentan con un jefe de zona y dos responsables de subzona.

De l mismo documento se extrae que de los diez efectivos cuya zona se vio afectada, sólo uno de ellos continuó remitiendo información de caudal, en concreto del río Magro, más allá de las 17:00 horas de la tarde del día de la dana, momento en el que acababa la jornada laboral para estos trabajadores si no lo había hecho a las 15:30, tal y como estipula un cuadrante que figura en el informe de la CHJ. Sea como fuere, ningún responsable de mayor rango les obligó a permanecer operativos pese a estar decretada una alerta roja por emergencia.

De hecho, este agente del sector de Utiel «estuvo informando que el nivel del río Magro seguía creciendo y la corriente estaba arrastrando coches» a Polo a las 18:28, según se desprende del registro telefónico del propio mandatario. Dicha comunicación duró un minuto y cinco segundos.

Horarios laborales

Por otro lado, los agentes CHJU0499 y CHJU7626 (jefe de zona y responsable de subzona, respectivamente) trabajaron no sólo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, sino también del 1 al 3 de noviembre. Eso sí, el segundo se ausentó de su puesto de trabajo a partir del día 30 por el fallecimiento de un familiar, siendo baja justificada. Otro de los responsable, el encargado del sector 64, se encontraba de baja médica mientras el efectivo CHJU1709 sufrió la pérdida del vehículo «en el desempeño de sus funciones» en la zona de Utiel.

«El resto de Guardas y Agentes realizaron sus funciones mayoritariamente en horario de mañana, según el detalle de la tabla anterior», defiende la CHJ sobre una tabla que demuestra que cuatro de estos trabajadores laboraron de 8:00 a 17:00, otros dos lo hicieron de 8:00 a 15:00, otro par lo hizo de 8:00 a 15:30 y otra pareja de 7:30 a 15:00 el día de la dana.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, explicó cuando se le preguntó por las razones por las que los policías de Aguas de la Confederación no ampliaron su jornada laboral más allá de las 17:00 el 29-O alegando que «cumplieron con su horario laboral hasta el último minuto» y que «nadie los mandó a su casa, como sí mandaron a su casa a los trabajadores y a los agentes medioambientales en su horario laboral».