El día más emotivo de la Guardia Civil en Utiel: «Aquí empezó el desastre de la dana, con héroes que salieron del cuartel» El cuerpo celebra el día del Pilar en el primer municipio afectado por la riada y con una corona de flores colocada por María Isabel y sus dos nietos, rescatados del agua por los agentes

Arturo Checa Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 14:42

Es el día más querido por todos los guardias civiles. La jornada de honrar a la Virgen del Pilar, su patrona, de recordar a los compañeros caídos y de condecorar a quienes han destacado por sus servicios en el último año o en toda una vida dedicada al cuerpo. Pero el de este año era una cita especial: el primer día de la Guardia Civil tras la mortífera dana. Y como no, la Benemérita no podía elegir otro sitio. Utiel, el primer municipio afectado por las salvajes aguas, con seis fallecidos entre sus vecinos, y con un símbolo de entrega, el de su cuartel, desde donde los agentes se echaron a la calle para salvar decenas de vidas atrapadas entre el barro y la barrancada.

María Isabel Pons, María y Guillermo eran este domingo la viva imagen de la emoción y el agradecimiento. La mujer y sus dos nietos fueron algunos de los que hoy tienen que agradecer la vida a los guardias civiles que protagonizaron rescates aquel día. Ellos fueron los encargados de colocar la corona floral de homenaje a los caídos. Y ellos han escuchado también el sentido discurso del General Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Arturo Prieto: «Aquí comenzó todo hace casi un año. Aquí comenzó ese desastre que supuso la dana de octubre. Y de este cuartel salieron vuestros guardias civiles, porque son vuestros, porque son los que estaban en el pueblo y con vosotros rescataron a un montón de gente».

Prieto también ha querido tener un agradecimiento especial «por su implicación y cariño» para la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, presente en el acto y quien ha roto a llorar al escuchar estas palabras.

Entre las primeras distinciones con distintivo rojo, los agentes del cuartel de Utiel que el 29-O protagonizaron el rescate de los atrapados por la riada. «Muchos con riesgo para su propia vida. Son un orgullo para esta institución y para este país», ha destacado el general jefe. El homenaje a los caídos también ha incluido, como no, un recuerdo para los fallecidos por la furia de las aguas en el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta.

El general ha hecho un precioso paralelismo. Ha recordado que los dos primeros guardias civiles fallecidos en acto de servicio lo fueron hace 175 años, «cuando rescataron a seis personas que estaban siendo arrastradas en su carruaje por una riada. Luego fueron a salvar a otros y perecieron». Hoy, «los guardias civiles siguen arriesgando su vida por salvar a las personas en riadas como esta».