Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado» Decenas de representantes municipales de la zona afectada acuden a la recepción del Día de la Hispanidad en el Palacio Real

Los alcaldes de Albal, Massanassa y Alcàsser con sus acompañantes en el Palacio Real.

Laura Garcés Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 13:04 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

Una amplia representación de alcaldes de las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 serán recibidos hoy por el Rey con motivo de la fiesta de la Hispanidad. Ya se encuentran en el Palacio Real a la espera de que finalice el desfile de las Fuerzas Armadas. Orgullo por encontrarse allí, pero, sobre todo agradecimiento porque no se les tiene presentes. Ese es el sentimiento que transmiten. Han sido varias las visitas que el Rey ha hecho a sus pueblos. Han sido reiteradas las muestras de cercanía. Ahora, cuando pronto se cumplirá un año de la tragedia, se ha contado con los alcaldes -que es decir los pueblos- de los que sufrieron el dolor de tanta pérdida.

«»Es un orgullo que nos hayan llamado para estar hoy en el Palacio Real». Son palabras del alcalde de Alcàsser, Alberto Primo. No sólo orgullo, también y sobre todo «agradecimientos porque siempre nos hemos sentido apoyados por el Rey y por la Casa del Rey».

Junto a la primera autoridad de Alcàsser se encuentran también en Madrid los alcaldes y alcaldesas de Paiporta, Catarroja, Benetússer, Alfafar, Picassent y Silla, entre otros. El representante de Cullera, , que en principio iba a desplazarse a Madrid no lo ha hecho dada la situación de alerta por lluvias en su zona, Jordi Mayor.

Vicent Císcar, alcalde de Paiporta, primera localidad que visitó Felipe VI sólo días después de la trágica inundación, también se ha mostrado agradecido por la invitación a la recepción del día de las Fuerzas Armadas. «Estamos muy agradecidos porque invitar al alcalde es reconocer el esfuerzo que ha hecho todo el pueblo».

«Desde el primer momento» se han sentido apoyados, tal como se desprende de las palabras que sta mañana cuando se dirigía hacia el Palacio Real ha pronunciado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

