Alcaldes y alcaldesas con el Rey. LP

Los selfis de los alcaldes de la dana con los Reyes

La recepción en el Palacio Real inmortliza la cercanía de la Casa Real con todos los pueblos afectados por la tragedia

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:52

El encuentro de los alcades de la dana con los Reyes, don Felipe y doña Letizia, ha sido una muestra más de acercamiento a los pueblos valencianos afectados por la tragedia. Y buena prueba de ello la edan los muchos selfis a los que los miembros de la Familia Real se han prestado.

Alcaldes y alcaldesa junto a la Reina, doña Letizia. LP

Ambiente de cercanía, proximidad con los pueblos y sonrisas inmortalizadas. Los selfis no engañan, muestran los sentimientos de proximidad que desde el primer momento mostraron los Reyes hacia los pueblos de l'Horta Sud.

Alcaldes y alcaldesas con la Princesa de Asturias, doña Leonor, y la Infanta doña Sofía. LP

Con el Rey, con la Reina. Y también con la Princesa de Asturias, dioña Leonor, y con la Infanta, Sofía. Nadie ha querido renunciar a ese momento tan divertido que es inmortalizar un grupo improvisado de protagonistas de una foto.

