Noche eterna en el Cedro: «El parque ya no se cierra y se esconden ahí dentro»

A la una y media de la madrugada, la actividad en la plaza del Cedro está en su punto álgido. Bueno, en la calle y en los bares, porque en los pisos los vecinos intentan conciliar un sueño esquivo que se les resiste. LAS PROVINCIAS recorre uno de los centros neurálgicos del botellón en la ciudad y comprueba cómo la apertura de parque central de la plaza, que se cierra, si así ocurre, a altas horas de la madrugada como reconocen los propios vecinos, permite a los jóvenes que beben en la calle ocultarse en una zona densamente arbolada. Sin embargo, la copa de los árboles no impide que el ruido llegue a los pisos superiores.

Laura es una de las vecinas de la zona que cuenta a este diario que la del jueves fue «una noche eterna» en la plaza del Cedro. Tanto este lugar como la cercana plaza de Honduras concentran grandes botellones, aunque las protestas vecinales se extienden a las terrazas, «que a veces no cierran cuando deberían», según Laura, y a los pisos de estudiantes, donde se organizan fiestas con relativa asiduidad.

Y es que la paciencia de los residentes en la zona está cerca de agotarse. Ni los intentos de los hosteleros de la zona para potenciar el consumo de alcohol dentro de los locales y no fuera ha conseguido aplacar las iras de unos vecinos que se sienten olvidados por el Consistorio. «Aquí no ha venido nadie desde 2015, aunque seguro que cuando sean elecciones se pasan», lamenta Carlos García, residente en la calle Historiadora Silvia Ro. Otra vecina, de nombre Silvia Fernández, dice que no puede dormir porque su balcón, en la calle Explorador Andrés, da a la misma plaza. «Hay veces que me tengo que ir a dormir al sofá, porque el comedor es interior, para que no me molesten los gritos y la música», dice.

Los vecinos no descartan empezar una nueva campaña de actuaciones con carteles o caceroladas, como han hecho en otras ocasiones, ahora que el botellón vuelve con fuerza con el retorno del curso universitario. Aseguran que ese tipo de acciones tienen «un efecto paliativo durante unos días», pero suplican ayuda al Consistorio.