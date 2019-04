El juzgado apura los plazos antes de decidir sobre las medidas cautelares El tribunal tiene un día para dirimir si suspende o no la celebración del evento como piden los residentes en el barrio Á. S. VALENCIA. Jueves, 11 abril 2019, 00:58

Un juzgado decidirá hoy si suspende o no el evento. Tras la denuncia presentada el martes por la noche, la entidad vecinal no recibió ayer ninguna comunicación de los tribunales, lo que deja en las últimas 24 horas la decisión del magistrado. Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas por este diario mostraron ayer sus dudas de que la decisión que vaya a adoptar el juez vaya en la dirección que quieren los vecinos, que no plantean ningún posible delito en su denuncia. «El juez tiene que ver muy claro algo punible antes de anunciar medidas cautelares», explicaron las mismas fuentes, que apuntaron que el cauce habitual habría sido acudir primero a un contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria antes de ir al juzgado de guardia.

En cualquier caso, la denuncia presentada el martes en el 13 de Instrucción pasó ayer al Decanato, que tenía que distribuirla en cualquiera de los juzgados de Valencia, lo que ocurrió durante la mañana de ayer, aunque fuentes vecinales aseguraron que no habían recibido ninguna comunicación desde los tribunales respecto a si había habido algún avance sobre la denuncia.

En el texto presentado ante el juzgado de guardia, los residentes pedían la suspensión del evento porque creen «que en una semana no se pueden tomar las medidas preventivas oportunas para evitar todos los perjuicios, entendiendo que va a ser un daño aún mayor del que sufrieron hace tres años». La denuncia, además, señala que la huerta de La Punta está protegida. «Es un espacio sensible en el que reside mucha gente anciana que vive sola y con problemas de movilidad», explica la entidad en la denuncia presentada el martes.