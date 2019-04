Los vecinos de La Punta llevan el festival de las paellas a los tribunales Asistentes al festival de las paellas universitarias en una anterior edición. / IRENE MARSILLA La asociación La Unió presenta un escrito de urgencia ante el juzgado de guardia ÁLEX SERRANO Martes, 9 abril 2019, 23:21

La Asociación de Vecinos La Unió de La Punta puso este martes en conocimiento del juzgado de guardia de Valencia la celebración de las paellas universitarias el próximo viernes en el Multiespai tras varias horas de dudas sobre cómo actuar tras la decisión del Ayuntamiento de Valencia de autorizar el evento en esta pedanía de la ciudad. El enfado de los vecinos es tal que decidieron este martes, a última hora de la noche, acudir al juzgado de guardia para denunciar la situación. Esperan que la magistrada estudie el caso, presentado con urgencia, y dictamine durante la mañana de este miércoles.

Fue el punto final a una larga tarde en La Punta. Los vecinos se reunieron de manera informal en la misma Jesús Morante Borrás, la calle principal de la pedanía, en torno a las 20 horas para decidir qué hacer. Se planteó la opción de enviar un escrito al Consistorio, pero finalmente la idea se desechó porque, según Vicente Romeu, presidente de la entidad vecinal, no tenían «mucha esperanza» de que el Ayuntamiento les respondiera antes del viernes. Para los residentes las molestias que ocasiona este festival son muchas, relacionadas sobre todo con la pérdida de libertad de movimientos en la pedanía: «Si no enseñas tu DNI o un papel que te dejan en el buzón el día de antes, ya puedes tener mil hanegadas que aquí no entras».

Los residentes ya habían planteado durante el día sus dudas respecto al posible beneficio económico que podría tener para la pedanía la celebración de este festival, que congregará a 25.000 jóvenes en La Punta el viernes de 10 a 20 horas.