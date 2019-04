Ribó asegura que la corrupción afecta tanto al «PP como a otras derechas que están vinculadas como una tela de araña» Sandra Gómez anuncia que Turismo se ha perdonado para reclamar 600.000 por el caso Taula LOLA SORIANO Martes, 2 abril 2019, 13:53

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha lamentado que Valencia vuelva a relacionarse con la corrupción, tras las investigaciones de hoy de la unidad UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. «Ahora entendemos por qué Bonig no considera oportuno mantener, en el caso de que gobernara, la Agencia Antifraude, y entendemos por qué ni PP ni Ciudadanos no quieren la Conselleria de Transparencia. Don temas que no les interesan porque tienen mucho que esconder«.

Ha hecho referencia a la detención de Corbín, abogado de García Fuster y cuñado de Rita Barberá, y la detención de sus hijas, y sin citar expresamente a VOX, partido al que se vincula a una de las hijas, Ribó ha dicho en referencia a la corrupción que «es la derecha. Da igual que tenga uno o dos nombres porque no varía mucho. Afecta ahora a unas personas del PP, pero previsiblemente iban a estar vinculados a otro partido de derechas que prefiero no nombrar«.

A la pregunta de si cesará la relación con empresas que trabajan para el Ayuntamiento que pueden estar implicadas, ha dicho que «tenemos unas normas de contratación, pero tiene que quedar probado judicialmente, el trayecto es largo». Ribó ha insistido en que quiere «que devuelvan hasta el último céntimo que presuntamente han sustraído para hacer sus negocios y para hacer campaña«.

Por su lado, la candidata del PSPV a la alcaldía, Sandra Gómez, ha recordado que estás investigaciones coinciden con el juicio del que fue vicealcalde, Alfonso Grau, «porque en ambos casos está vinculado con la corrupción y con recursos que son de todos».

Gómez ha anunciado que la Fundación de Turismo que preside como concejala se ha personado «hace dos semanas como acusación por el caso Taula« y ha afirmado que han cuantificado el pitufo »en al menos 600.000 euros que vamos a perseguir y reclamar porque no sólo hay responsabilidades penales, también civiles«.

Y ha añadido que el «PP representa el peor pasado de la ciudad que no queremos repetir porque afecta a la imagen de Valencia y a sus arcas».