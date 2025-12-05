Impact, la nueva atracción que llega a la Feria de Navidad de Valencia
El recinto de ocio abre esta tarde de viernes en el Grao, contará con 49 propuestas y un centenar de casetas de juegos y alimentación hasta el 18 de enero
Lola Soriano Pons
Valencia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:55
Los amantes de las atracciones de Navidad ya pueden acudir a su cita anual en el Grao de Valencia, frente al puerto, donde se ha ... instalado una edición más la Feria de Navidad.
Abre sus puertas esta tarde de viernes, desde las 17 horas, y se presenta con novedades, como el estreno de la atracción 'Impact', que suma el efecto de luces, emoción y vértigo con una atracción de tres brazos y con múltiples asientos que suben a una altura de seis o siete metros y que rota en altura.
En el área infantil se estrena un gusano infantil, que es como una montaña rusa muy pequeña para infantes, y un árbol de Navidad que va girando con cochecitos.
«En total hay 49 atracciones, unas 15 son para el público infantil y el resto para mayores», indica Pepe Esteban, presidente del colectivo de feriantes.
Nuevamente no hay noria, pero sí cuatro montañas rusas (la de rápidos con agua, el ala delta, el ratón vacilón y rock star), además de grandes clásicos como los saltamontes, dos pistas de autos de choque, la olla o el barco pirata«.
Además, se podrán visitar un centenar de casetas, entre las que están destinadas a los juegos y bingos, o las que ofertan productos gastronómicos, panojas o hamburguesas«, añade Esteban.
Entre los feriantes se encuentran también empresarios que se vieron afectados por la dana, una quincena, y el horario de este viernes es de 17 a 00 horas. Este sábado abrirán a las 11.30 horas y estarán hasta las 14.30 horas y se retomará por la tarde, de 17 a 00 horas.
Ya el domingo, las atracciones se abrirán a las 11.30 horas, hasta las 14.30 horas, y de 17 a 23 horas. Después de este puente, volverán a estar disponibles el viernes siguiente, todas las navidades y hasta el 18 de enero.
