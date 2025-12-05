Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Feria de atracciones en Valencia. Iván Arlandis

Feria de Atracciones de Navidad de Valencia: horarios y días de apertura en 2025

Este año estará abierta hasta el 18 de enero y estrena una nueva atracción para adultos y otras para niños

Lola Soriano Pons y Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:13

La Feria de Atracciones de Navidad ha abierto sus puertas en Valencia. Está ubicada en el Grao de Valencia, frente al Puerto, y estará en funcionamiento hasta el 18 de enero de 2026. Uno de los lugares más emblemáticos en esta época del año llega con 9 atracciones, unas 15 para el público infantil y el resto para mayores.

El horario del viernes es de 17 a 00 horas, el del sábado de 11.30 a 14.30 horas y de 17 a 00 horas y el domingo de 11.30 a 14 y de 17 a 23 horas. Tras el puente de la Constitución vuelve a abrir el viernes 12 de diciembre durante todo el fin de semana y luego estará disponible durante las navidades hasta que cierre el 18 de enero.

Novedades

La gran novedad de esta Navidad es el estreno de Impact, una atracción que suma el efecto de luces, emoción y vértigo con una atracción de tres brazos y con múltiples asientos que suben a una altura de seis o siete metros y que rota en altura.

Este año no hay noria, como ya sucedió en ediciones anteriores, pero el público podrá subir a cuatro montañas rusas (la de rápidos con agua, el ala delta, el ratón vacilón y rock star), hay dos pistas con autos de choque y no faltan el saltamontes, el barco pirata o la olla.

En el área infantil se estrena un gusano infantil, que es como una montaña rusa muy pequeña para infantes, y un árbol de Navidad que va girando con cochecitos.

