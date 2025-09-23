Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
Andenes de la estación de Ángel Guimerà a primera hora de este martes. J. L. BORT

Hora punta en el metro de las averías en Valencia: «Siempre tiene retrasos»

Viajeros de la línea 1 lamentan demoras de hasta media hora en el paso de convoyes entre Seminari Ceu-Bétera y Castelló

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:29

La línea 1 de Metrovalencia no es el tren de la bruja, pero ha protagonizado muchas de las averías que han afectado a la ... red tras la reapertura total de finales del pasado mes de junio tras la reparación de los destrozos de la dana. El itinerario que conecta Castelló con Seminari CEU y Bétera ha sido uno de los que más retrasos ha registrado en el mallado ferroviario que conecta la capital del Turia con su área metropolitana en el último trimestre, lastrando así su servicio y provocando el consecuente enfado de sus usuarios. Algunos viajeros coinciden en que, en ocasiones, la frecuencia de paso de los trenes no cumple con los horarios estipulados. «Siempre tiene retrasos», lamentan.

