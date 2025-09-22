Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia en el Día sin Coches La incidencia, que se ha notificado a las 7.45 horas, afecta a las líneas 1,2,7 y 4 pero pasadas las ocho y cuarto se ha retirado la unidad averiada y se recupera la normalidad en la circulación

El Día sin Coches, en el que el metro y el autobús son gratis en Valencia, ha comenzado con algunos incidentes. Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han anunciado a las 7.45 horas que hay retrasos en las líneas 1, 2 y 7 por la avería de una unidad en Picanya.

Avís L1, L2 i L7: Per avaria d'una unitat, retards generalitzats.

Aviso L1, L2 y L7: Por avería de una unidad, retrasos generalizados. — Metrovalencia (@metrovalencia) September 22, 2025

Según indican fuentes de FGV pasadas las ocho y cuarto de la mañana se ha conseguido retirar la unidad averiada y la circulación está volviendo progresivamente a la normalidad.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es