Retrasos en una estación de Metrovalencia este lunes. L.P

Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia en el Día sin Coches

La incidencia, que se ha notificado a las 7.45 horas, afecta a las líneas 1,2,7 y 4 pero pasadas las ocho y cuarto se ha retirado la unidad averiada y se recupera la normalidad en la circulación

Sara Bonillo
Juan Sanchis

Sara Bonillo y Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:12

El Día sin Coches, en el que el metro y el autobús son gratis en Valencia, ha comenzado con algunos incidentes. Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han anunciado a las 7.45 horas que hay retrasos en las líneas 1, 2 y 7 por la avería de una unidad en Picanya.

Según indican fuentes de FGV pasadas las ocho y cuarto de la mañana se ha conseguido retirar la unidad averiada y la circulación está volviendo progresivamente a la normalidad.

